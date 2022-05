Elinkeinolähtöisten INFRA-hankkeiden haku vuonna 2022 (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi)

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - mittarit tukevat toimeenpanon onnistumista (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa) 24.5.2022 11:34:20 EEST | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on edetty strategian mittariston ja seurantamallin valintaan. Mittareiden valinta on tehty huolellisesti ja päädytty riittävän yksinkertaiseen mittaristoon, jotta toimeenpano lähtee varmasti käyntiin. Toimintaympäristömme on muuttunut viime kuukausina rajusti, joten on erityisen tärkeää hahmottaa, miten vesihuollossa varaudutaan eri tilanteisiin. Varautumisen ja kyberriskien teemaa pidetään strategiassa esillä entistä vahvemmin.