Elisa Hasila talouspäälliköksi sekä johtoryhmän jäseneksi Assemblinille

Elisa Hasila on nimitetty Assemblin Oy:lle talouspäälliköksi. Hasilalla on usean vuoden monipuolinen kokemus sekä ulkoisesta, että sisäisestä laskennasta. Hänellä on myös paljon kokemusta esihenkilötyöstä ja talousprosessien organisoinnista.

- Tavoitteenani Assemblinilla on talousprosessien kehittäminen ja virtaviivaistaminen, jotta pystymme tukemaan liiketoimintoja vielä paremmin ja nopeammin. Meillä on kokenut taloustiimi, jonka kanssa tätä työtä on hyvä lähteä viemään eteenpäin, toteaa Elisa Hasila.

Viimeiset kolme vuotta Hasila on työskennellyt terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita tarjoavassa Mediq Suomessa talouspäällikkönä ja Business Controllerina. Ennen Mediqiä Hasila työskenteli SLO Oy:ssä (nykyinen Sonepar) erilaisissa talouden tehtävissä, joista viimeisimpänä hän toimi laskentapäällikkönä.

Hasila on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi pääaineenaan johdon laskentatoimi. Assemblinilla Hasila vastaa Assemblin Oy:n kirjanpidosta, tilinpäätöksistä ja kuukausiraportoinnista sekä myös palkanlaskennasta, reskontrista ja sisäisestä laskennasta.

- Jo haastatteluvaiheessa tuntui, että Elisan persoona ja ajatukset osuivat omiimme. On ollut hienoa nähdä kuinka nopeasti hän on pystynyt tuomaan omia loistavia toimintamallejaan osaksi meidän tekemistämme, toteaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jäppinen.

- Odotan innolla, että pääsen meidän ammattilaisten kanssa vahvistamaan ja kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi sekä vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa, jatkaa Hasila.