Elisa Tuomisto Tampereen aluejohtajaksi

Tradenomi Elisa Tuomisto, 41, on nimitetty Hartelan Tampereen yksikön aluejohtajaksi 1.8.2020 alkaen. Hartelassa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien, aiemmin mm. myyntipäällikkönä Länsi-Suomen alueella.

”Elisalla on hyvä Tampereen alueen markkinatuntemus, sekä asiakas- ja liiketoimintaymmärrys. Tampereen alueella on nyt hyvä vire, ja olen iloinen, että aluejohtaja löytyi omasta organisaatiostamme”, kertoo Hartela Länsi-Suomen toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen.

Elisa Tuomistolla on pitkä kokemus etenkin toimisto- ja liikekiinteistöjen parissa myynnistä ja kiinteistökehitystehtävistä. ”Tampereen markkina on mielenkiintoinen ja kasvava, joten on kunnia olla mukana kehittämässä ja rakentamassa alueella. Uskon, että Hartelalla on Tampereen seudulla paljon mahdollisuuksia”, kertoo Elisa Tuomisto.

Hartelan Tampereen yksikkö työllistää noin 45 henkeä. Tällä hetkellä Hartelalla on rakenteilla mm. Tampereen Kaupin alueella neljä hanketta.

Tuomisto raportoi jatkossa Länsi-Suomen toimitusjohtaja Hanna Kolehmaiselle ja liittyy Hartela Länsi-Suomen johtoryhmän jäseneksi.

Aiemmin Tampereen ja Rauman aluejohtajana toiminut Lauri Piitari jatkaa Rauman aluejohtotehtävien ohella Tampereella allianssihankkeiden johtoryhmissä.