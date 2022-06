ELKO toimii ympäristön puolesta: Kalaverkoista tulee kytkimiä ja pistorasioita

Sähkötarviketoimittaja ELKO on aloittanut ensimmäisenä toimijana maailmassa kierrätetyn meren muoviroskan hyödyntämisen pistorasioiden, kytkinten ja kehysten valmistuksessa.

ELKO Plus Ocean Plastic -tuotteissa pintamuovit on valmistettu vanhoista kalastusverkoista tehdystä kierrätysmuovista.

Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat saatavilla mustina. Kalustuksen täydentämiseen sopivat ELKO Plus -sarjan mustat tuotteet.

Tiedote, 17.6.2022 – ELKO on ensimmäisenä toimijana alalla ryhtynyt valmistamaan sähkökomponentteja merten muoviroskasta.

– Yhtenä Pohjoismaiden johtavana toimittajana pidämme tärkeänä, että olemme ensimmäinen, joka valmistaa ympäristöystävällisempiä sähkökalusteita. Se on askel, joka toivottavasti johtaa siihen, että alalle tulee lisää vastuullisia tavarantoimittajia, sanoo tuotepäällikkö Eetu Mäkelä Schneider Electriciltä.

ELKO on toimittanut pistorasioita, valokytkimiä ja muita sähkötarvikkeita Pohjoismaissa yli 75 vuoden ajan. Tähän saakka kalusteiden näkyvät osat ovat koostuneet ns. neitsytmuovista, mutta nyt ELKO on aloittanut pistorasioiden, kytkinten ja kehysten valmistuksessa kierrätetyn meren muoviroskan hyödyntämisen. Lisäksi tuotepakkauksista on poistettu muovi ja liima.

Eetu Mäkelän mukaan asiakkaat huomioivat entistä paremmin tuotteiden alkuperän, ja vastuullisuus on tärkeä teema. ELKO on solminut yhteistyösopimuksen kansainvälisen materiaalitekniikkaan keskittyvän DSM:n kanssa, joka vastaa hylättyjen kalaverkkojen keräämisestä Intian ulkopuolisilla merialueilla. On arvioitu, että 640 000 tonnia kalaverkkoja jää joka vuosi maailman valtameriin, mikä on valtava ympäristöongelma.

– Emme missään nimessä väitä pelastavamme maailmaa tällä lanseerauksella, mutta jostakin on aloitettava. Siksi olemme aloittaneet valikoimalla tuotteita, jotka voidaan korvata kierrätetyllä muovilla tinkimättä paloturvallisuudesta ja muista sähkökomponenttien vaatimuksista.

Mäkelä korostaa, että ELKO ei rohkaise urakoitsijoita, sähköasentajia tai asunnonomistajia vaihtamaan olemassa olevia toimivia laitteita, sillä se lisää tarpeetonta jätettä.

– Toivomme, että ympäristöystävällinen vaihtoehto valittaisiin ennen kaikkea uudisrakentamisen, kunnostamisen ja peruskorjauksen yhteydessä.

Saatavilla mustana

Seinälle asennettavien sähkölaitteiden näkyvät osat korvataan meren muoviroskalla, tarkemmin sanottuna Akulon-kierrätysmuovilla, joka on valmistettu mereen hylätyistä kalaverkoista. Paloturvallisuuden ja tuotteiden laadun varmistamiseksi tuotteisiin lisätään myös lasikuitua ja muuta kierrätysmuovia.

Kierrätysmuovista valmistettu ELKO Plus Ocean Plastic -mallisto tulee urakoitsijoiden, sähköasentajien ja kuluttajien saataville mustana.

– Tavoitteemme on valmistaa tulevaisuudessa muitakin tuotteita valikoimaamme meren muoviroskasta. Tällä hetkellä käytetyistä kalaverkoista on mahdollista valmistaa sähkökomponentteja eri väreissä, mutta ei vielä kuitenkaan valkoisena, Mäkelä sanoo.

ELKO Plus Ocean Plastic -sarjan kytkimet, pistorasiat ja kehykset vastaavat väriltään mustaa ELKO Plus -sarjaa. Tuotteet erottaa Ocean Plastic -sarjan tuotteiden oikeaan alakulmaan kaiverretusta pienestä aaltomerkistä.

Lisätietoja:

Eetu Mäkelä, tuotepäällikkö

0504071404, eetu.makela@se.com

http://www.oceanplasticelko.fi/