Ellen Strömberg, Sofia Chanfreau ja Amanda Chanfreau ovat lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaita

Sofia Chanfreau & Amanda Chanfreau

Kirahvin sydän on tavattoman suuri

Vega on kymmenvuotias ja asuu isänsä kanssa Kirahvisaarella. Vegan elämässä kaikki sujuu tavalliseen tapaan, siis hyvin epätavallisesti. Hän näkee asioita, joita kukaan muu ei näe, kuten mielikuvituseläimiä, jotka pitävät hänelle seuraa arkisin. Kylpyhuoneessa asuu harmaakarhu, jonka turkki on kauttaaltaan shampoovaahdossa, ja koulumatkalla vastassa ovat asfalttimajava Atle ja suojatieseepra Sakarias.

Vega ei ole koskaan tavannut äitiään, ja kun hän kysyy äidistä isältä ja isoisä Hektorilta, nämä puhuvat aivan hämäriä. Kun isä vielä hankkii nuivan tyttöystävän ja Vega saa yllättävän kirjekaverin, hän päättää lähteä seikkailuun saadakseen lisää tietoa äidistä.

Kirjan on suomentanut Outi Menna, ja alkuteoksen Giraffens hjärta är ovanligt stort on julkaissut Schildts & Söderströms. Ikäsuositus 6–12.

Raadin perustelut:

”Maagista realismia sisältävä romaani vie paikkoihin ja tunnelmiin, joissa väreilee jotain harvinaista ja hienoa. Lukija tempautuu katsomaan maailmaa kertojan ja keskushenkilöiden silmin, ja fantasian ja toden välille syntyy kiehtovia yhteyksiä. Kerrontaa siivittävät kaunis kieli, yllätykselliset siirtymät ja huumori. Yhtä runsas ja omaleimainen on kirjan kuvitus, joka lennättää lukijan miljöisiin, joista ei halua irrota.”

Ellen Strömberg

Mehän vaan mennään siitä ohi

Manda ja Malin käyvät ysiluokkaa. On kevätlukukausi, ja bestikset asuvat pienessä kunnassa, jossa ei todellakaan tapahdu juuri mitään. Parivaljakkoa kutsutaan pyöräilijöiksi, koska he niin usein pyöräilevät ympäriinsä jotakin jännää etsien - poikaa, juhlia, vähän rakkautta, mitä vain.

Raadin perustelut:

”Uskottava nuortenromaani kertoo ystävyydestä, kasvamisesta ja suuresta elämännälästä. Kirjoittaja kuvaa tarkkanäköisesti ja hauskasti teini-ikäisten elämää nimettömässä pikkukaupungissa, jonka rajat päähenkilöt haluavat ylittää. Teos näyttää, miltä tuntuu haluta valtavan paljon, vaikkei ole aivan varma, mitä haluaa.”

Mehän vaan mennään siitä ohi on ehdolla myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-palkinnon saajaksi. Kirjan on suomentanut Eva Laakso, ja alkuteoksen Vi ska ju bara cykla förbi on julkaissut yhteispainoksena Schildts & Söderströms ja Rabén & Sjögren. Ikäsuositus 12–15.