Elmo Media yllättää taas – Syksyllä syntyy uusi Elmo Historia-lehti

Suomen aikakauslehtimarkkinaan syntyy uusi tuote, suomalaisuuden historiasta aiheensa ammentava Elmo Historia-lehti. Lehden ensimmäinen numero ilmestyy syyskuussa 2018. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa, 11 kertaa vuodessa.

Elmo Historia-lehden taustalla on viime syksynä perustetun urheiluaiheisen viikkolehti Elmon kustantaja Elmo Media – joka aiemmin tunnettiin nimellä Lehti Moguli Oy. Uuden lehden päätoimittajaksi on nimitetty Elmo-lehden toimituspäällikkö Jari Kupila.

50-vuotias Kupila on taustaltaan paitsi pitkän linjan journalisti, myös filosofian maisteri, joka tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan suomalaisuuden modernisaatiota. Urheilutoimittajan liitto valitsi hänet maaliskuussa Vuoden Urheilutoimittajaksi.

”Elmo Historia-lehti löytää juttuaiheensa historian kautta, mutta aihevalikoima ja käsittelytapa on aikakauslehtimainen. Lehti elää yhtä aikaa menneessä ja tässä päivässä, rakentaa siltaa historian ja tämän päivän suomalaisen elämänmenon välille”, hän kuvaa uutta lehteä.

Kustannusalan uusi tulokas uutisoi myös joukkorahoituskampanjastaan. Elmo Media hakee kehityshankkeisiinsa liittyvän liiketoiminnan kasvattamiseen lisärahoitusta suomalaisen Privanetin ylläpitämän FundedByMe.fi -joukkorahoitusalustan kautta.

”Emme perustaneet kustannusyhtiötä vain yhtä Elmo-lehteä varten. Yhtiö on kehittänyt myynnin ja journalistisen prosessin tueksi ainutlaatuisia teknologisia innovaatioita, jotka on saatu nyt testattua ja osoitettua toimiviksi. Moottorimme on nyt valmis, on aika painaa kaasua”, kertoo Elmo Median hallituksen puheenjohtaja Michael Jaatinen.

https://fundedbyme.fi/investor/round/elmomedia

Päätoimittaja Jari Kupila 040-8364345 / jari.kupila@elmo-lehti.fi

Hallituksen puheenjohtaja Michael Jaatinen 050-5551983 / michael.jaatinen@elmo-lehti.fi

Päätoimittaja Jukka Rönkä 040-586 8977 / jukka.ronka@elmo-lehti.fi

Lisätietoa lehdestä: www.historia-lehti.fi