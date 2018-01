Elo osti Exilion Real Estate 1 Ky:n osuudet

Vahvistuksia Elon viestintään 17.11.2017 09:00 | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon viestintätiimiin on nimitetty viestinnän suunnittelupäälliköiksi Niina Sintonen 9.10.2017 alkaen ja Kristiina Nieminen 6.11.2017 alkaen. Sintosella on pitkäaikainen työkokemus vakuutusalalta, viimeisimpänä työeläkeyhtiö Ilmarisesta, jossa hänen vastuullaan oli sisäinen strategia-, muutos- ja yrityskulttuuriviestintä. Koulutukseltaan Sintonen on merkonomi. Nieminen siirtyi Eloon Hill+Knowlton Strategies -viestintätoimistosta, jossa hän on työskennellyt viestintäkonsulttina erikoistuen mediasuhteisiin. Koulutukseltaan Nieminen on filosofian maisteri. Kristiina Nieminen ja Niina Sintonen raportoivat tehtävissään viestintäpäällikkö Hanna Sairalle. - Niina ja Kristiina tuovat erinomaisen lisän Elon viestintään. Niinan vankka vakuutusalan osaaminen yhdistettynä sisäisen viestinnän osaamiseen on omiaan tukemaan ja kehittämään Elon asiakasviestintää. Kristiina puolestaan tuo Eloon näkemystä mediasuhteiden vaalimisesta, mihin haluamme panostaa jatkossa, kertoo Saira. Lisätiet