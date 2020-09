Elokuun myyntitiedote: myynti kasvoi 1,3 prosenttia

Alkon myynti kasvoi elokuussa 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuoteryhmistä myyntiään kasvatti prosentuaalisesti eniten roseeviinit. #todistaikäsi-kampanjalla muistutettiin myynninvalvonnasta.

Alkon litramyynti kasvoi elokuussa edellisvuoteen verrattuna 1,3 prosenttia. Roseeviinien myynti lisääntyi prosentuaalisesti eniten ja niitä myytiin elokuussa 23,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuohuviinien myynti kasvoi 15,2 prosenttia, valkoviinien 4,3 prosenttia ja alkoholittomien 10,2 prosenttia. Punaviinien myynti laski 2,1 prosenttia. Väkevien myynti laski 0,4 prosenttia ja panimotuotteiden 3,9 prosenttia. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset erittelyt löytyvät myyntitilastoista.

Viime vuoden tammi-elokuun myyntiin verrattuna Alkon myynti on kasvanut 12 prosenttia. Alkoholittomien juomien myynti on kasvanut 5,7 prosenttia, panimotuotteiden 3,4 prosenttia, viinien 14,6 prosenttia ja väkevien juomien myynti 9,1 prosenttia.

“Poikkeuksellinen korona-aika on nostanut Alkon myyntiä. Lomia on vietetty aiempaa enemmän kotimaassa ja tämä on näkynyt meillä myymälöiden sekä verkkokaupan myynnissä. Asiakkaamme ovat löytäneet mukavasti digitaaliset palvelumme, Alko-sovelluksen on ladannut jo noin 83 000 käyttäjää”, toteaa liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Alko vastasi kasvaneeseen pientuottajatuotteiden kysyntään

Kesäkuukausina Alkon myymälöissä haluttiin nostaa esiin erityisesti pientuottajatuotteita tilanteessa, jossa korona on aiheuttanut toimialalle haasteita (lue lisää teemasta) Pientuottajia täältä! -teema puhutteli asiakkaita ja pientuottajien tuotteiden myynti kasvoi 15 prosenttia.

”Aitous, paikallisuus ja pientuottajat kiinnostavat asiakkaitamme ja iloksemme olemme pystyneet vastaamaan tähän kysyntään. Kesällä kiinnostus painottui odotetusti pienpanimoihin, mutta myös kotimaisten tilaviinien, alkoholittomien ja pientuottajaginien kysyntä kasvoi”, kertoo Pennanen.

Iäntarkastusta joka kolmas sekunti

#todistaikäsi-kampanjalla muistutettiin myynninvalvonnasta ja ikärajoista perinteisesti koulujen alkamisen yhteydessä elokuussa. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa nuoria asiakkaita todistamaan ikänsä oma-aloitteisesti kassalla. Tammi-elokuussa ikärajatarkistusten mysterytulos oli huipputasolla 97,9 prosenttia (96,3 prosenttia).

Pennasen mukaan myymälässä varmistetaan, että juomia ei myydä alaikäisille, selkeästi päihtyneille eikä välitetä eteenpäin alaikäiselle.

”Ikää ei voi tietää, eikä sitä ole aina helppo arvioida. Meillä myymälöissä ikä tarkastetaan kaikilta alle 30-vuotiailta vaikuttavilta asiakkailta. Joskus saatamme jopa piristää yli kolmekymppisten päivää papereita kysymällä. Vuosittain teemme 4,5 miljoonaa ikärajan tarkastusta, eli ikä tarkastetaan joka kolmas sekunti jossakin myymälässämme.”

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kuukausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole suoraan verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.