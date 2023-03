Elollista ja elotonta – Outi Häggin maalauksia Villa Elfvikin luontotalossa 15.3. – 1.5.2023

Näin taiteilija kuvaa työskentelyään: ”Minua kiinnostaa transformaatio, joka on läsnä luonnossa kaiken aikaa. Kuolema vapauttaa ja tekee tilaa uudelle. Samalla tavalla tavoin muodonmuutos toistuu kerta toisensa jälkeen maalausprosessissa. Maalatessani jotain virtaa lävitseni ja siirtyy kehollisen liikkeen kautta kuviin. Työskentely on pienten syntymien ja kuolemien sarja niin maalauksissa kuin itsessäni.”

Näyttelyssä on esillä sekä öljy- että akryylimaalauksia. Teosten luonne määräytyy käytetyn maalausaineen myötä. Öljyväri yhdessä kylmävahan kanssa on työskentelytapana hidas, arvoituksellinen ja yllättävä. Akryylimaalaus sallii puolestaan nopeat muutokset ja kokeilut. Tekniikat ilmaisevat taiteilijan mielenliikkeitä ja täydentävät siten hyvin toisiaan.

Outi Hägg on kasvatustieteen tohtori, tekstiilisuunnittelija ja muotoilija, jonka elämässä taide on aina ollut matkakumppani niin työssä kuin vapaa-ajalla. Hänen maalauksiaan on ollut viime vuosina esillä useissa näyttelyissä.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna maaliskuun loppuun ma-pe klo 9-15 ja su klo 10-16. Huhtikuussa alkaa kesäaika, jolloin aukioloajat ovat ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16. Luontotalo on avoinna myös pääsiäispyhinä ja vappupäivänä klo 10-16. Café Elfvik palvelee viikonloppuisin ja arkipyhinä.