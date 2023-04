Elon alkuvuoden sijoitustuotto 1,6 % - Osakesijoitukset tuottivat hyvin epävarmassa sijoitusmarkkinassa

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 2027 16.3.2023 12:26:22 EET | Tiedote

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.