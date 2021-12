Eloon on nimitetty compliancesta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavat johtajat

Elon hallinnon kehittämistoimenpiteet etenevät suunnitellusti 15.12.2021 15:16:30 EET | Tiedote

Elossa on tehty kuluvan vuoden aikana suunnitelma hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Merkittävä osa toimenpiteistä on nyt tehty ja loput toteutetaan suunnitellusti lähikuukausina. Finanssivalvonta on todennut Elon suunnitelmien sisältävän useita merkittäviä muutoksia hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.