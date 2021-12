Eloranta ja Kiviranta: Eduskunnan joululahjarahoja Varsinais-Suomeen

Väyläverkon osalta saadaan 400 000 euroa Saloon Kiskontien (Mt 186) kunnostukseen, 300 000 euroa Kemiöön Mjösundintien parantamiseen välillä Helgeboda-Mjösund, 200 000 euroa Sauvoon Saustilantien risteyksen kiertoliittymään ja päivitystä Saaristoreittiin eli 120 000 euroa Prostvikin ja Nauvon keskustan jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitteluun.



- On tärkeää, että alueemme väyläverkon parannustarpeet etenevät. Tällä kertaa saimme talousarvioon mm. Kemiölle tärkeän Mjösundintien parannuksen, Sauvon Saustilantien risteyksen kiertoliittymän ja päivitystä Saaristoreittiin, Kiviranta toteaa tyytyväisenä.



Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat olleet nousussa jo pitkään, mutta koronapandemian rajoitustoimenpiteiden aikana kokemukset ulkopuolisuudesta kohosivat erityisesti nuorten osalta hälyttävän korkeiksi. Ratkaisuna yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen luodun School to Belong -ohjelman kohteena ovat yksinäisten oppilaiden ohella koko koulun osallistaminen – aina opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin sekä joka ikiseen lapseen ja nuoreen saakka.



Valtiovarainvaliokunta esittää 250 000 euroa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle tämän lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävän ohjelman kehittämisen, pilotoinnin ja vaikuttavuustutkimuksen koordinointiin.



- On välttämätöntä, että teemme kaikkemme koronapandemian aiheuttamien oppimisen- ja hyvinvoinnin vajeiden korjaamiseksi. Olen erityisen iloinen siitä, että School to Belong hankkeen myötä voimme paremmin puuttua lasten ja nuorten kasvaneisiin ulkopuolisuuden kokemuksiin, Eloranta korostaa.

Myös monet Varsinais-Suomen kulttuurikohteet saavat joululahjoja. Valiokunta esittää 30 000 euroa Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry:n (SELKU) toiminnan kehittämiseen ja 10 000 euroa Samuelin Poloneesin 50-vuotisjuhlavuoden kansanmusiikkifestivaalin järjestämiseen Turussa.



- Sauvolaisena olen iloinen siitä, että sauvolainen kulttuurielämä saa pienen piristysruiskeen ja että saamme kansanmusiikkifestivaalin ensi vuonna Turkuun, Kiviranta toteaa.



Loimaalla sijaitsevan Suomen maatalousmuseo Sarkan Voimaa koneista -perusnäyttelyn uudistamiseen ohjataan 100 000 euroa. Yläneen Luontokapinetin eli luonto- ja ympäristökasvatukseen erikoistuneen luontotiedon keskuksen näyttelyn kehittämiseen ja 20-vuotisjuhlanäyttelyyn ohjataan 50 000 euroa.



- Varsinais-Suomalaisen maatalouden valtakunnallinen vastuumuseo Sarkan uusi konenäyttely tekee suomalaisen maatalouden menneisyyttä ymmärrettäväksi kaikille kävijöille ja on hyvä, että voimme edistää näyttelyn toteuttamista. Samoin on hyvä, että Yläneen Luontokapinetin näyttelyn kehittämisen myötä tärkeä ympäristökasvatuksen näkökulma ajantasaistuu, Eloranta sanoo.



Keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja. Kiviranta on myös sivistys- ja tiedejaoston puheenjohtaja, verojaoston jäsen ja maatalousjaoston jäsen. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on valtiovarainvaliokunnan varajäsen, sivistys- ja tiedejaoston jäsen sekä maatalousjaoston jäsen.