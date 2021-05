ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille tammi-huhtikuussa yli 8 miljoonaa euroa

Kuusamossa sorateillä poikkeuksellisen paha kelirikko 17.5.2021 14:56:44 EEST | Tiedote

Sorateillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha kelirikko Kuusamossa. Tierunkojen sulaminen on paikoin vienyt kantavuuden tieltä ja henkilöautoillakin on vaikea liikkua. Tiet on pyritty pitämään läpikuljettavassa kunnossa ajamalla mursketta. Alkuviikolle (ti-ke) on ennustettu runsaita vesisateita, mikä todennäköisesti heikentää teiden liikennöitävyyttä entisestään. Kevään kelirikkokausi on ollut alueella pitkä ja hankala. Mursketta on ajettu runsaasti tavanomaista enemmän ja tarvetta on vielä jatkossakin. Sorateiden lanauksia on ehditty jonkin verran tehdä ja työtä jatketaan, kun tiet kuivuvat tarpeeksi.