ELY-keskuksen lakisäätäisenä tehtävänä on valvoa rakennusperinnön säilymistä

Kaavoituksessa ja rakentamisessa on vaalittava rakennetun ympäristön valtakunnallisia ja maakunnallisia merkittäviä kohteita. Juuri tähän liittyy ELY-keskuksen tehtävä valvoa yleisenä etuna sitä, että tuollainen rakennettu kulttuuriympäristö säilyy, eikä sitä heikennetä erinäisin toimenpitein.

Merkittävien rakennusperintöön kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus on selvitettävä eri viranomaismenettelyissä, kuten kaava- ja rakennuslupamenettelyssä. Vaikutusten selvittämisessä merkitystä on alueellisen vastuumuseon (Keski-Suomen museo) asiantuntijalausunnoilla toimenpiteen vaikutuksista.

– ELY-keskus suorittaa lupapäätösten valvontaa viimekätisesti hakemalla muutosta päätöksiin, joiden katsotaan olevan lain ja valvottavana olevan yleisen edun eli rakennusperinnön säilyttämisen vastaisia. Arviointi tehdään objektiivisesti perustuen asiantuntijoiden arviointiin. Myös selvitysten puutteellisuus on mahdollinen peruste muutoksenhakuun, ympäristölakimies Lauri Kinnunen Keski-Suomen ELY-keskuksesta selventää.

Niinpä kyse ei ole tasapuolisuuden puutteesta vaan siitä, että tuomioistuinkäsittelyssä asioihin saadaan varmasti puolueeton ja sitova ratkaisu. Etenkin jos päätös on ollut edelläkuvatusti objektiivisesti arvioidulla tavalla suojeluarvojen vastainen.

Korjaustöissä joudutaan ajoittain taloudellisten ja suojelullisten asioiden välisiin konflikteihin

Suojeltujen rakennusten korjaustöissä on lähtökohtana se, että rakennuksen materiaalit joko korjataan tai korvataan alkuperäismateriaalilla. Korjaamisessa on otettava huomioon myös suojelemisesta annetut kaava- tai rakennussuojelupäätöksen mukaiset määräykset ja niiden rajoitukset. Alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen on osa suojeltujen rakennusten arvosta. Kaikki rakennuksen suojeluarvoihin, kuten sen alkuperäisiin rakennusosiin, kajoavat toimenpiteet vähentävät talon suojeluarvoa.

– Silloin kun suojellun rakennuksen ominaispiirteisiin tehdään lopullisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa rakennusperinnön säilymiseen, on kulttuuriperintöön perehtyneiden asiantuntijoiden – kuten alueellisen vastuumuseon – avulla selvitettävä, ettei toimenpiteillä hävitetä arvokasta kulttuuriympäristöä, Kinnunen jatkaa.

On ymmärrettävää, että taloudelliset ja suojelulliset seikat saattavat joutua ristiriitaan toistensa kanssa, etenkin jos asiaa katsotaan maksajan näkökulmasta. Kulttuuriympäristön säilymisen kannalta on kuitenkin lopulta kaikkien etu, että suojeluun vaikuttavien päätösten lainmukaisuus ja epäselvät oikeuskysymykset saatetaan tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Vastuu rakennetun kulttuuriperinnön säilymisestä kuuluu kaikille. Siksi on tärkeää, että suojellun rakennuksen toimenpiteet sovitetaan rakennuksen suojelemiseen.