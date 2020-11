ELY-keskuksen uudet rahoituslinjaukset julkaistu - kehittämisavustuksen linjaukset muuttuvat Varsinais-Suomessa

Ysitien uudesta tievalaistuksesta kolmannes odottaa sähköliittymän kytkentää 20.11.2020 15:30:19 EET | Tiedote

Perusväylänpidon tasokorotuksesta osa rahoituksesta suunnattiin investointeihin ja tällä rahoituksella on täydennetty tievalaistusta Turun sisääntuloväylillä. Uutta valaistusta on rakennettu valtatielle 9 välille Moisio – maantie 204 ja Kustavintielle (mt 192) välille Somersoja – Mietoinen. Valaistusten rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa ja työt ovat saatu lähes valmiiksi. Kustavintien valaistus on jo toiminnassa, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä marraskuun loppuun. Ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä ovat jo toiminnassa. Sen sijaan Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa sähkön kytkemistä. ELY-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vahvistusta, milloin sähköliittymä kytketään.