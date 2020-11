ELY-keskuksen vetovastuulla miljoonalla kevyen liikenteen väylää

Kun eduskunta myönsi lisärahoitusta tiehankkeisiin loppuvuonna 2018, Puuppolantien kauan kaivatulle kevyen liikenteen väylän rakentamiselle voitiin lopulta näyttää vihreää valoa. Hankkeessa yhdistyi tilaajien, rakennuttajan ja alueen suurhankkeen – Kirri-Tikkakoski-moottoritie – välinen hyvä yhteistyö. Lopputuloksena Lintukankaan ja Puuppolan välillä on nyt kevyelle liikenteelle turvallinen kulkureitti, joka yhdistyy luontevasti jo olemassa olleisiin liikennejärjestelyihin.

ELY-keskuksen tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Prosessissa on neljä vaihetta: esiselvitys, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu. Kansalaiset voivat vaikuttaa hyvän lopputuloksen syntymiseen esittämällä mielipiteensä tiehankkeesta suunnittelun aikana. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää suunnittelun aikana ja ELY-keskukset järjestävätkin muun muassa kansalaisten kuulemistilaisuuksia, joista ilmoitetaan tiedotusvälineissä ja ELY-keskusten omissa kanavissa. Kun suunnitelmat ovat valmiit ja rahoitus olemassa, kilpailutuksen voittanut urakoitsija aloittaa maastotyöt. Puuppolantiellä urakoitsijana toimi GRK Infra Oy.

– Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke. Samassa yhteydessä Alva-yhtiöt rakennutti vesijohtovarauksia, jotta tulevissa vesihuoltohankkeissa ei tarvitse uutta väylää näiltä osin kaivaa auki, hankkeen projektipäällikkö Petri Teerimäki kertoo.

Turvallisuutta ja resurssiviisautta

Puuppolantie on varsin vilkasliikenteinen ja mäkisyyden vuoksi näkyvyys on paikoitellen huono. Siksi uusi 2,3 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä, siihen liittyvä Vasarajoen uusi puukantinen silta ja tarvittavat pysäkkijärjestelyt tien varrella parantavat reitin turvallisuutta huomattavasti.

– Uusi väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin rakennettuihin väyliin, muodostaen yhtenäisen reitin Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan. Tämä mahdollistaa sujuvat ja turvalliset koulu- ja työmatkat sekä vapaa-ajan liikkumisen näillä alueilla. Tässä kohteessa erityisesti rakentaminen tuntui hienolta, koska väylää oli aiheestakin odotettu niin hartaasti. Alueella on runsaasti ajoneuvoliikennettä ja se on suosittu reitti mm. pyöräilijöiden keskuudessa, johtuen varmasti osaltaan Puuppolan hienoista kumpuilevista maalaismaisemista, Teerimäki iloitsee.

Mutta ei pelkästään turvallisuus vaan myös muut arvot nostavat Puuppolantien hankkeen tekijöidensä ylpeyden aiheeksi. Työn aikana parannettiin Lintukankaantien liittymää sekä Korttajärven uimarannan kohdalla Sakarinmäen P-aluetta. Urakkaan sisältyi niin ikään erillisenä kohteena yhdystien 16703 (Luonetjärventie) pysäkkijärjestelyt ja liikenneturvallisuustoimenpiteet Jyväskylän varuskunnan läheisyydessä. Resurssiviisautta voidaan nähdä siinäkin, että hanke toteutettiin yhteistyössä alueen suurhankkeen kanssa.

– Tämän kanssa samaan aikaan Väyläviraston rakennuttama Kirri-Tikkakoski-hanke toteutti uuden maantie- sekä jalankulku- ja pyöräilyväyläliittymän Puuppolantielle Lintukankaan kohdalla. Valmistuvien uusien väylien myötä kevyen liikenteen verkosto tulee laajentumaan huomattavasti ja antaa mahdollisuuksia liikkumiseen Jyväskylän pohjoisosissa aivan uudessa mittakaavassa, Teerimäki havainnollistaa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen muut hankkeet

Parhaillaan Keski-Suomessa on käynnissä neljä ELY-keskuksen rakennuttamaa tiekohdetta. Päällystystyöt ja siltatyömaat alkavat tämän vuoden osalta olla jo valmiina. Liikenteellisesti merkittävin työmaa on Kukkumäen eritasoliittymä Jyväskylässä, joka on ensi kevääseen asti suunnitelmien mukaisella tauolla siirrettyjen maa-ainesten painuma-ajan vuoksi.

