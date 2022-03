ELY-keskus aikaistaa tärkeimpien pyöräteiden kevätharjauksia Turun, Porin ja Rauman seuduilla

Valtakunnallisena tavoitteena ja myös Turun, Porin ja Rauman kaupunkiseutujen tavoitteena on lisätä jalankulkua ja pyöräilyä etenkin taajamissa. ELY-keskus saa myös säännöllisesti keväisin palautetta siitä, että pyöräilyväylät ovat ehtineet olla jo pitkään kuivina ja sulina ennen kuin sepelit harjataan pois. Jäättömällä ja lumettomalla asfaltilla oleva sepeli on pyöräilijälle liikenneturvallisuusriski, sillä sepeli toimii pyörän renkaan alla kuulalaakerin tavoin ja on etenkin mutkissa vaarallinen. Nyt ELY-keskus pyrkii vastaamaan kävelyn ja pyöräilyn tarpeisiin ja poistamaan hiekoitussepelin tärkeimmiltä väyliltä ajoissa.

Eri vuosina kevään sääolot vaihtelevat. Lähtökohtana on, että sepelin harjaaminen aloitetaan, kun lämpötila on pysyvästi plussan puolella myös öisin. Pitkään jatkuvat yöpakkaset saattavat siten hidastaa sepelin puhdistusta. Kokeiltavan mallin riskinä onkin, että huhtikuussa on vielä yöpakkasia tai sataa lunta. Jos sepeli on poistettu pyöräilyväylältä ja tie jäätyy uudelleen, sen uudelleen levittäminen kestää aina oman aikansa ja liukas väylä on liikenneturvallisuusriski. Myös harjaus joudutaan tekemään myöhemmin uudelleen, eikä sitä välttämättä ehditä tehdä heti olosuhteiden parannuttua. On myös mahdollista, että maaliskuun lopulla jalankulku- ja pyöräilyväylän reunoilla on vielä jäätä. Tällöin harjaus joudutaan joka tapauksessa uusimaan myöhemmin, jotta väylä saadaan kokonaan puhtaaksi hiekoitussepelistä.

Mahdollisesta uudelleen harjauksesta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia. Isompi asia kokeilussa on kuitenkin liikenneturvallisuuden varmistaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden ja sujuvuuden parantaminen. Menettelyllä pyritään minimoimaan niin sepelin sulalla ja kuivalla asfaltilla aiheuttama vierintävaikutus kuin jään aiheuttaman liukkauden muodostama liikenneturvallisuusriski. Kokeilua jatketaan kunkin urakan hoitosopimuksen loppuun asti eli korkeintaan neljä vuotta. Solmittaessa uusia urakkasopimuksia tehdään päätökset kevätharjausten ajankohdista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Liitteinä seuduittain kartalle merkittynä jalankulku- ja pyöräilyväylät, joilla aikaistetaan hiekoitussepelin harjaus keväällä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760