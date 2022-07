ELY-keskus antoi ajantasaistetun perustellun päätelmänsä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ajantasaistetun perustellun päätelmän Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä koskien tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa: Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohto.

Ajantasaistettu perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen ympäristövaikutuksiin. Ajantasaistettu perusteltu päätelmä sisältää myös koosteen kaikista YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.



Ajantasaistetussa perustellussa päätelmässään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että laadittu YVA-selostuksen täydennys on laaja kokonaisuus, jossa hankkeen sähkönsiirron muutoksen vaikutukset on arvioitu kattavasti. YVA-selostuksen täydennyksessä on arvioitu YVA-lain vaatimalla tarkkuudella hankkeen ennakoitavissa olevat ja todennäköiset ympäristövaikutukset. Sähkönsiirron ei arvioida muodostavan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Toteutettava 400 kV voimajohto sijoittuu suurelta osin olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Voimajohdon rakentaminen voimistaa jo olemassa olevasta voimajohdosta muodostuvia ympäristövaikutuksia, kuten pienentää metsäpinta-alaa ja muuttaa maisemaa. Kasvillisuudelle, eläimistölle ja linnustolle voimajohdon rakentamisesta arvioidaan muodostuvaan enintään vähäisiä ympäristövaikutuksia. Hankkeen muodostamia ympäristövaikutuksia voidaan edelleen lieventää toteuttamalla voimajohto YVA-selostuksen täydennyksessä esitettyjä toimenpiteitä noudattaen.



YVA-selostuksen täydennyksessä on käsitelty vain yhtä vaihtoehtoa sähkönsiirtoreitin osalta. Yhden vaihtoehdon käsittelyyn päätyminen on perusteltu kattavasti. Teknisesti muita mahdollisuuksia ei käytännössä ole voimajohdon rakentamiseksi.



Hanke on toteuttamiskelpoinen, koska hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä hankkeesta muodostu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia millään vaikutusarvioinnin osa-alueella.



ELY-keskuksen ajantasaistettu perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa

www.ymparisto.fi/puutionsaarentuulivoimayva.

Hankkeen perustiedot

YVA-selostuksen täydennyksessä kuvataan Puutionsaaren tuulivoimahankkeen suunnitellun sähkönsiirron, 400 kV voimajohdon välillä Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohdon kokonaispituus on noin 21,2 km, josta noin 16,6 km sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Voimajohto sijoittuu Ylivieskan, Nivalan, Haapaveden ja Oulaisten alueille.