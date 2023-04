ELY-keskus ei esitä rakennusperintölain pohjalta muutoksia Vaasan yhtenäiskoulun suojeluasiassa (Pohjanmaa)

Lumet sulavat rauhallisesti ja kevään virtaamahuippu jäänee pohjalaismaakunnissa pieneksi 13.4.2023 13:51:50 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakunnissa lumipeite on vähentynyt merkittävästi huhtikuun alun aikana, kun aurinko on paistanut ja lämpötila on päivisin ollut selvästi plussan puolella. Sateet ovat olleet erittäin vähäisiä ja yöllä on ollut pääosin pakkasta, joten jokien virtaamat ovat kasvaneet rauhallisesti. Koska sää näyttäisi jatkuvan samantyyppisenä, niin tämän kevään tulvatilanne vaikuttaa erittäin rauhalliselta. Myös jääpatojen riski on tavallista pienempi, koska jäät ovat selvästi keskimääräistä heikompia. Mahdolliset rankkasateet voivat vielä muuttaa tulvaennustetta.