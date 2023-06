ELY-keskus hakee muutosta Västerfjärdenin altaan säännöstelylupaan (Pohjanmaa)

Altaan vedenpintaa on nykyisen luvan mukaan pidettävä keväällä alhaalla 1.4.–20.5. välisen ajan. Vedenpintaa on ollut joinain keväinä hankala saada nostettua kesätasolle toukokuun lopulla tulovirtaaman ollessa jo pieni. Pakollinen ja pitkäaikainen kevätalennus esitetään poistettavaksi ja jatkossa kevätalennus tehtäisiin lumitilanteen sekä vesistöennusteiden perusteella.

Toimenpiteiden vaikutuksesta Västerfjärdenin altaan vedenkorkeudet eivät käytännössä muutu lukuun ottamatta sitä, että vähälumisina keväinä kevätalennus on nykyistä pienempi ja kesto lyhyempi. Muutos ei vaikuta Närpiönjoen alaosan tulvakorkeuksiin, sillä virtausmallinnusten ja tulvahavaintojen perusteella Närpiönjoen alaosan vedenpinnan korkeuteen vaikuttaa tulvatilanteessa jokiuoman ja Västerfjädenin altaan yläosan eli Knåpfjärdenin aiheuttama padotus. Muutos ei myöskään johda säännöstelyrajojen ylityksien yleistymiseen. Tulvatilanteessa patoaukkojen kautta pystytään johtamaan myös jatkossa Närpiönjoen kulloisetkin virtaamat.

Kevätalennuksen joustavuuden lisääminen parantaa Västerfjärdenin altaan virkistyskäyttömahdollisuuksia, koska vedenpinta saadaan varmemmin nostettua kesäksi tavanomaiselle tasolle. Pakollisen kevätalennuksen poisto parantaa myös järven kevättalven aikaista happitilannetta säilyttämällä altaassa enemmän vesitilavuutta. Muutoksen myötä rannan läheisten poikastuotantoalueiden määrä lisääntyy huomattavasti touko-kesäkuussa, mikä parantaa kevätkutuisten kalojen lisääntymistä. Västerfjärdenin pohjoisosa on katsottu rantayleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi suojelualueeksi mm. linnustoarvojen vuoksi. Säännöstelyn muutos voi vähentää alueen umpeenkasvua ja liiallista ruovikoitumista ja ylläpitää näin alueen suojeluarvoja.

Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu 1970-luvun lopussa Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä alueen metsäteollisuuden vedenhankintaa varten. Hankkeelle myönnettiin vesioikeudellinen lupa vuonna 1976, jota on osin muutettu vuonna 1997. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Västerfjärdenin säännöstelyä hoitaa käytännössä Metsä Board Oy valtion ja yhtiön tekemän sopimuksen perusteella. Lupahakemuksen muutos on käsitelty suunnitteluryhmässä, jossa on mukana ELY-keskuksen, Metsä Board Oyj:n, Närpiön kaupungin, vesialueen omistajan, Närpiönjoen alaosan pengerrysyhtiön ja Västerfjärdenin rantakiinteistöjen omistajien edustajia.