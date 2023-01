ELY-keskus keskeyttää Järvi-Suomen maantielauttaliikennepalvelun hankinnan

Tyytyväisyys liikkumisolosuhteisiin on parantunut Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) 22.12.2022 09:43:19 EET | Tiedote

Liikkumistutkimuksen mukaan itäsuomalaisten matkojen määrä on vähentynyt. Henkilöautoilu on pitänyt pintansa, vaikka keskusta-alueella kävely on lisääntynyt.