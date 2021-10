ELY-keskus laskee vt 9 nopeusrajoitusta 70 km:iin/h Aurassa Kuuskosken liittymän kohdalla

Kuuskosken liittymän parantaminen kytkeytyy vt 9 Auran eritasoliittymän suunnitteluun

Kuuskosken liittymä valtatiellä 9 Aurassa porrastettiin v. 2017. Parannetun liittymän ratkaisu ei ole optimaalinen. Hankkeen tiesuunnitelmavaiheessa tarkasteltiin monenlaisia turvallisuutta parantavia vaihtoehtoja, mm. erillisen kääntymiskaistan rakentamista liittymään. Ratkaisuja ei kuitenkaan saatu sovitettua tieympäristöön ja niistä jouduttiin luopumaan. Liittymän jatkoparantaminen kytkeytyy nyt vt 9 Auran eritasoliittymän suunnitteluun. Nopeaa tavoitetilaan pääsemistä ei kuitenkaan ole näköpiirissä, sillä hankkeen tiesuunnittelu on alkamassa vasta lähivuosien aikana. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman investointiohjelmassa ei ole mukana valtatien 9 parantamistoimia Varsinais-Suomen alueella.

Maanteiden pääväylillä turvataan ensisijaisesti pitkän matkan liikenteen sujuvuus

Pääväyläverkolla turvataan ensisijaisesti pitkän matkan liikenteen sujuvuus ja pyritään mahdollisimman yhtenäiseen vähintään 80 km/h nopeustasoon. Pääteillä nopeusrajoitusta lasketaan alle 80 km/h yleensä vain vaarallisten ja/tai vilkkaiden maanteiden liittymien kohdalla. Valitettavasti pitkän matkan liikenteen sujuvuuden turvaaminen tarkoittaa usein, ettei paikallisen ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja muita tarpeita pystytä täysimääräisesti huomioimaan. Nopeusrajoitukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeeseen nopeusrajoituksista. Nopeusrajoituksissa pyritään yhtenäisiin ratkaisuihin saman tyyppisissä olosuhteissa. Näin varmistamme, että tienpito ja liikkuminen ovat yhtenäistä koko maassa.

Kuuskosken liittymän nopeusrajoituksen lasku kompromissiratkaisu eri tienkäyttäjäryhmien tarpeisiin

Kuuskosken liittymän nopeusrajoituksen osalta ELY-keskus tarkasteli eri vaihtoehtoja nykytilan säilyttämisestä ja nopeusrajoituksen laskemisesta 60 km:iin/h tai 70 km:iin/h. Auran keskustan liittymän kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h, mutta liittymän liikennemäärä on huomattavasti suurempi ja aiempi onnettomuushistoria synkempi kuin Kuuskosken liittymässä. Paikallisen liikenteen turvallisuus ja onnettomuusriski eivät puolla nykyisen 80 km/h säilyttämistä Kuuskosken liittymässä. Nopeusrajoituksen lasku 60 km:iin/h olisi kuitenkin haitannut merkittävästi raskaan liikenteen kuljetuksia, sillä liittymän jälkeen Tampereen suuntaan on kohtuullisen pitkä ja jyrkkä mäki. Nopeusrajoituksen lasku 70 km:iin/h onkin tässä tapauksessa kompromissiratkaisu, jossa on tasapainoiltu sekä pitkän matkan että paikallisen liikenteen tarpeiden sekä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kesken. Nopeusrajoitusta 70 km/h käytetään tyypillisesti mm. tieosuuksilla, joissa onnettomuusriski on kasvanut, mutta tien parantamiseen ei ole rahoitusta. Nopeusrajoitus 70 km/h soveltuu Kuuskosken liittymään myös nopeusrajoitusten yhtenäisyyden näkökulmasta, sillä Turun suuntaan vt 9 nopeusrajoitus jatkuu 70 km/h Auran keskustan liittymän jälkeen.

Tienkäyttäjiltä paljon ehdotuksia nopeusrajoitusten laskusta

ELY-keskus tarkastelee nopeusrajoituksia aina laajasti monesta eri näkökulmasta ja eri tieluokan teillä painotetaan eri asioita. Nopeusrajoituksia ei lasketa yksittäisen onnettomuuden johdosta. Nopeusrajoitusten laskulla pyritään pienentämään onnettomuusriskiä tunnistetussa liikenneympäristössä. Onnettomuuksien taustalla on yleensä useita tekijöitä, eikä tie itsessään aiheuta onnettomuuksia.

ELY-keskus saa paljon ehdotuksia nopeusrajoitusten laskemisesta ja usein ehdotuksia perustellaan piittaamattomalla liikennekäyttäytymisellä. Nopeusrajoituksen laskulla ei kuitenkaan ratkaista asenneongelmia liikenteessä. Nopeusrajoitusten laskua toivotaan usein myös pääteiden varsien sivuliittymien kohdalla, joissa kääntyvien ajoneuvojen turvallisuus koetaan puutteelliseksi. Päätien nopeusrajoitusta ei kuitenkaan lasketa liikennemääriltään pienissä sivutien liittymissä. Tällaisia liittymiä on ELY-keskuksen alueella tuhansia, eikä nopeusrajoitusta ole tarkoituksenmukaista laskea joka liittymän kohdalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on tyypillistä taajamien suuri määrä pääteiden varsilla. Niissä kuntien asutus ja palvelut hajautuvat usein molemmille puolille päätietä. Pääteillä painotetaan pitkän matkan sujuvuutta, eikä niissä valitettavasti pystytä useinkaan riittävästi huomioimaan paikallisen liikenteen tarpeita. Pääteillä toimivin ja turvallisin liittymäratkaisu on eritasoliittymä, mutta niitä ei pystytä toteuttamaan ELY-keskuksen vuotuisella perustienpidon rahoituksella. Viime kädessä vastuu liikenteen turvallisuudesta on jokaisella tienkäyttäjällä. ELY-keskus tekee parhaansa turvallisen tieympäristön aikaansaamiseksi. Liikenne on yhteispeliä ja se vaatii tarkkaavaisuutta ja muiden tielläliikkujien huomioimista.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797