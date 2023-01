ELY-keskus päätti asettaa kaksi vaarantamiskieltoa rakennussuojeluasioissa Oulussa

Vaarantamiskielto on vireillä olevaan rakennussuojeluasiaan liittyvä harkinnanvarainen ja tilapäinen turvaamistoimenpide sen varmistamiseksi, ettei suojeluprosessin aikana tapahdu kohteiden arvoja muuttavia muutoksia. Vaarantamiskieltopäätökset tulevat voimaan, kun päätökset on annettu tiedoksi. Kohteen suojelusta päätetään erikseen. Vaarantamiskielto päättyy, kun suojeluasiaan on annettu ratkaisu. Vaarantamiskiellon määrääminen perustuu lakiin rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010).

Entisen kuulovammaisten koulurakennuksen, asuntolan ja johtajan asunnon vaarantamiskielto

Suojeluasia on käynnistetty Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen omasta aloitteesta 18.1.2023. Suojeluasian taustalla on aiemmin valtion omistuksessa suojellun rakennuksen siirtyminen yksityiseen omistukseen, jolloin rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaan ELY-keskuksen tulee käynnistää suojeluasia.



Oulun Kuuromykkäin koulun, oppilasasuntolan ja koulun johtajan asunnon on suunnitellut Theodor Granstedt 1902. Rakennukset valmistuivat 1906. Koulu rakennettiin lähes neliönmuotoiselle tontille rajaten tontin sisäpihaa. Koulu- ja asuntolarakennus ovat uusrenessanssihenkisiä, tiilistä muurattuja rakennuksia. Johtajan asunnossa on kansallisromantiikan piirteitä.



Kiinteistöllä rakennuksineen on kulttuurihistoriallista merkitystä ja se saattaa olla rakennusperinnönsuojelemisesta annetussa laissa tarkoitettu kohde. ELY-keskuksella on velvollisuus selvittää rakennuksen omistuksen muuttuessa kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve vireillä olevalla suojeluprosessilla. ELY-keskus on harkintansa perusteella katsonut vaarantamiskiellon asettamisen tarpeelliseksi käynnistyneen suojelumenettelyn ajaksi.

Ainolan museorakennuksen ja lähiympäristön vaarantamiskielto

ELY-keskus on käynnistänyt 10.12.2021 Ainolan museorakennusta ja lähiympäristöä koskevan rakennussuojeluasian käsittelyn Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistys ry:n suojeluesityksestä (saapunut ELY-keskukseen 7.12.2021). Lisäksi samaa kohdetta koskevat erilliset suojeluesitykset ovat tehneet Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry (18.2.2022) sekä Oulun historiaseura ry (8.4.2022).



Ainolan museorakennus on arkkitehti Oiva Kallion (1884–1964) suunnittelema 1920-luvun klassismia edustava rakennus. Sitä kutsutaan Ainolaksi alueella sijainneen aiemman, mutta tuhoutuneen rakennuksen mukaan. Rakennus valmistui 1931 arkisto-, kirjasto- ja museorakennukseksi. Rakennuksella on valtakunnallista merkitystä, se kuuluu Oulujoen suiston RKY-alueen keskeisiin rakennuksiin ja on alueen ainoa alun perin kulttuurirakennukseksi suunniteltu rakennus.



Kohde saattaa olla rakennusperinnönsuojelemisesta annetussa laissa tarkoitettu kohde ja ELY-keskuksella on sille tehtyjen suojeluesityksen perusteella velvollisuus selvittää kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve. Ainolan rakennukseen on myönnetty poikkeamislupa loppuvuonna 2022. ELY-keskus on ollut tietoinen poikkeamislupahakemuksesta ja antanut siihen liittyen myös lausunnon. Vaarantamiskiellon asettaminen on katsottu tarpeelliseksi kokonaisharkinnan perusteella, jossa on laajemmin otettu huomioon asian valmistelussa kertynyt aineisto, mm. asiassa saadut viranomaislausunnot, asemakaavatilanne, poikkeamisluparatkaisu sekä rakennukseen ja ympäristöön esitetyt muutostarpeet. Vaarantamiskiellon tarkoituksena on sen varmistaminen, ettei kiellon kohteessa tapahdu tutkittavia suojeluarvoja muuttavia toimenpiteitä ennen asian ratkaisemista.