ELY-keskus rahoittaa vesihuollon turvaamista poikkeusoloissa - Kouvolan haja-asutusalueen vesiosuuskuntien yhteishanke käynnistyy

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2020

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa marraskuun 2020 lopussa 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi 150 prosentilla viime vuoden marraskuusta. Kevään 2020 luvuista lomautettujen määrä on laskenut, mutta kääntynyt syksyllä pieneen nousuun. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 14 prosentin verran vuoden takaisesta. Alle 20-vuotiaiden työttömyys kasvoi 28 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden marraskuusta reilusti ja on nyt noususuunnassa. Avoimia työpaikkoja on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.