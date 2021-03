ELY-keskus sijoitti viime vuonna Satakunnan kuntiin 38 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ja kiintiöpakolaista

Vuonna 2020 oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita sijoitettiin Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella Poriin 22 henkilöä ja Raumalle kaksi henkilöä. Lisäksi Poriin sijoitettiin 14 kiintiöpakolaista. Yhteensä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia sijoitettiin Satakunnan kuntiin 38 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 47. Viime vuonna kuntaan sijoitetut olivat kansalaisuudeltaan pääosin irakilaisia, syyrialaisia ja afganistanilaisia.

Vuonna 2021 Satakunnan ELY-keskus on sijoittanut tähän mennessä neljä oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa Poriin. Kiintiöpakolaisia tänä vuonna vastaanottaa Huittisten kaupunki, 10–12 kiintiöpakolaisen saapuminen ajoittuu vuoden 2021 loppupuolelle.

Kuntiin sijoitukset ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi vuosien 2016-2018 tasosta. Kaiken kaikkiaan Satakunnan ELY-keskus on sijoittanut kuntiin vuosina 2016–2020 kiintiöpakolaiset mukaan lukien yhteensä 451 henkilöä. Heistä 319 on ollut oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, 87 kiintiöpakolaisia ja 45 ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä. Eniten kuntasijoituksia tehtiin vuonna 2016, 149 henkilöä.

Satakunnan ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus pakolaisten vastaanottamisesta kaikkien Satakunnan 16 kunnan kanssa. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia on kyseisellä ajanjaksolla sijoitettu kuitenkin vain kuuteen kuntaan. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu Poriin, Raumalle, Kankaanpäähän ja Harjavaltaan. Kiintiöpakolaisia ovat vastaanottaneet Pori, Rauma ja Eura ja ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä on sijoitettu Poriin ja Huittisiin.

- Sopimus pakolaisten vastaanotosta on tärkeää olla kaikilla kunnilla, sillä kotouttamisesta aiheutuvia korvauksia voidaan maksaa vain sopimuksen ELY-keskuksen kanssa solmineelle kunnalle, jolla on voimassa oleva kotouttamisohjelma. Oleskeluluvan saaneiden omaehtoisia muuttoja on Satakunnassa tapahtunut sellaiseenkin kuntaan, johon ELY-keskus ei ole pakolaisia sijoittanut, toteaa työvoimapalveluasiantuntija Jouni Vataja Satakunnan ELY-keskuksesta.

Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten perheryhmäkodit ja tukiasumisyksiköt on lakkautettu vuoden 2019 loppuun mennessä nuorten asukkaiden aikuistuttua ja muutettua omilleen. Porin ja Huittisten kaupungit tarjoavat näille itsenäiseen asumiseen siirtyneille nuorille ns. jälkihuollon palveluja 25 ikävuoteen saakka.

Vuodelle 2021 työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten laajennetun toimialueen (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa) tavoitteeksi vähintään 359 toteutunutta pakolaisten kuntasijoituspaikkaa. Tästä Satakunnan osuus on 120 kuntasijoituspaikkaa. Tavoite on saavutettu: sopimukset kuntien kanssa kattavat yhteensä 119–167 kuntasijoituspaikkaa vuodelle 2021.

Satakunnassa on toiminut vuodesta 2016 alkaen Satakunnan ELY-keskuksen koollekutsuma maahanmuuton ja kotouttamisen alueellinen yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on varmistaa sujuva yhteistyö pakolaisten kuntaan siirtymisessä ja kotoutumisen alkuvaiheessa. Tällä hetkellä toimiva alueellinen yhteistyöryhmä on asetettu toimikaudeksi 2021–2023. Alueellisessa yhteistyöryhmässä on edustajat Satakunnan kunnista, Porin seudun työllisyyden kuntakokeilusta, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymästä, Satakunnan TE-toimistosta, SPR:n Satakunnan piiristä, Satakuntaliitosta ja alueen kotoutumiskoulutusta tuottavista oppilaitoksista.