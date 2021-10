ELY-keskus uusii Vähäsillan Ruskolla maantiellä 2012

Vähäjoki alittaa Virusmäki-Vahto maantien 2012 ja viereisen raitin erillisillä putkisilloilla Ruskon Pappilan kohdalla. Siltapaikka sijaitsee noin sata metriä läheisestä kiertoliittymästä Turun kehätien suuntaan. Molemmat putkisillat ovat huonokuntoisia ja ne on päätetty korvata yhdellä pidemmällä teräsputkisillalla. Sillan muutoksen takia nykyisen jalkakäytävän ja pyörätien linjausta muutetaan noin sadan metrin matkalla tuoden sen lähemmäs maantien ajorataa.

Työt siltapaikalla alkavat 18.10.2021 alkavalla viikolla kiertotiejärjestelyjen rakentamisella. Kiertotie sijaitsee nykyisen siltapaikan vieressä ja on lyhyt. Liikenteen käytössä on koko työn ajan kaksi kaistaa sekä jalankulku- ja polkupyörän talutusyhteys. Nopeusrajoitus työkohteessa on alimmillaan 30 km/h.

Töiden arvioidaan valmistuvan kuukauden kuluessa aloittamisesta. Pahoittelemme siltatöistä aiheutuvia liikennehaittoja tienkäyttäjille.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapidon asiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p.02950 22821