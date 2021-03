ELY-keskus vetoaa yhteysalusliikenteen käyttäjiä jättämään pois kaikki ei-välttämättömät matkat, lisäksi yhteysaluksille tulee maskipakko 1.4. alkaen

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Yhteysalusliikenteen kapasiteetti on normaalioloissakin rajallista. Pääsiäisenä liikenne lisääntyy, kun myös vapaa-ajan matkustajat suuntaavat sankoin joukoin saaristoon. Tällä hetkellä riskinä on, että kaikki halukkaat eivät mahdu yhteysalusten kyytiin. Erityisesti paluuliikenne on aikaisempien vuosien kokemusten perusteella normaalikapasiteetillakin suurin pullonkaula. ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Lisäksi yhteysaluksilla otetaan käyttöön maskipakko 1.4. alkaen.

Normaalioloissakin yhteysalusten kapasiteetti on rajallista, eikä ruuhkahuipputilanteissa kaikki matkustajat ole aina mahtuneet kyytiin. Nyt matkustajakapasiteetti on vain noin puolet normaalista. Joillain reiteillä se on jopa alle puolet normaaliajan kapasiteetista. Pääsiäisenä on olemassa riski, että ihmisiä on liikkeellä enemmän kuin mitä aluksille voidaan ottaa matkustajia. Erityisesti paluuliikenne on pullonkaula normaalikapasiteetillakin aiempien vuosien kokemusten perusteella. Jo tähän mennessäkin muutamilla vuoroilla kaikki matkustajat eivät ole mahtuneet kyytiin. ELY-keskus vetoaakin yhteysalusliikenteen käyttäjiin välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista yhteysaluksilla,jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Matkustajat otetaan yhteysaluksille saapumisjärjestyksessä. Näin ollen kaikkien saman seurueen jäsenille ei voida taata mahtumista samaan alusvuoroon, mikäli tällä hetkellä käytössä oleva maksimi matkustajamäärä täyttyy. Tilattavien vuorojen osalta noudatetaan samaa käytäntöä, eli tilaukset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Yhteysalusliikenne on maksuton ja kaikille yhtäläisesti tarjolla oleva julkinen palvelu. Yhteysaluksille ei ole olemassa paikkojen varausjärjestelmää, eikä sellaista pystytä kehittämään poikkeustilanteen vuoksi. Korona tekee saaristoliikenteestä haavoittuvaa Mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja sairastumiset voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia saaristoliikenteeseen. Aluksia ei voida ajaa alimiehitettyinä eivätkä työntekijät voi tulla töihin sairastuneina. Ammattitaitoisten ja terveiden sijaisten saaminen kehittyvässä koronatilanteessa voi olla haastavaa. Matkustajamäärien rajoittaminen vallitsevassa koronatilanteessa on perusteltua sekä miehistön että matkustajien terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteysalusliikenteeseen maskipakko 1.4. alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskus on linjannut, että maskipakko tulee myös ELY-keskuksen tilaamaan yhteysalusliikenteeseen 1.4.2021 alkaen. Laajamittaisella maskien käytöllä pyritään osaltaan estämään koronavirustartuntojen leviämistä. ELY-keskus edellyttää, että kaikki yli 12-vuotiaat yhteysalusliikenteen matkustajat käyttävät kasvomaskia 1.4.2021 alkaen. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle. Maskin tai kasvosuojaimen käyttö voi alentaa koronaviruksen tartuntariskiä huomattavasti, mikäli mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Koronavirusepidemiatilanteen takia varotoimien noudattaminen on erittäin tärkeää. ELY-keskus toivoo, että laajamittaisella maskien käytöllä voidaan osaltaan ehkäistä tartuntoja ja varmistaa yhteysalusliikenteen jatkuvuus. Jokainen asiakas on vastuussa omien kasvomaskiensa hankkimisesta. Alusten miehistö voi ohjeistaa matkustajia, mutta heidän tehtäviinsä ei kuulu maskien käytön valvonta. Aluksiin tullaan lisäämään maskien käyttöön liittyvää ohjeistusta. Maskittomuus ei ole peruste estää matkustajan matkaa tai poistaa matkustajaa alukselta. Reitti- ja aluskohtaiset enimmäismatkustajamäärät Reitti- ja aluskohtaiset enimmäismatkustajamäärät on kerrottu ELY-keskuksen verkkosivuilla. Tartuntatautilain muutoksella saaristoliikenteen palveluiden tarjoajat on velvoitettu huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja velvoitteet ovat voimassa 30.6.2021 asti. Palveluntuottajat ovat velvoitettuja huolehtimaan riittävistä turvaväleistä ja tarvittaessa rajoittamaan alusten henkilökapasiteettia. Yhteysalusliikenteessä on määritetty reitti- ja aluskohtaisesti matkustajakapasiteetin rajoitukset. Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600

Avainsanat koronamaskipakkomatkustajarajoituksetyhteysalusliikenne

