ELY-keskusten poikkeusrahoitusta Satakuntaan 9 miljoonaa euroa

ELY-keskusten myöntämän koronarahoituksen tilanneanalyysi- ja kehittämisavustushakemukset on käsitelty. Hakemuksia saapui koko maassa määräaikaan 8.6.2020 mennessä yhteensä 33 114 kpl ja Satakunnasta 1116 kpl.

ELY-keskukset ovat nyt ottaneet käsittelyyn kaikki hakemukset ja maakuntiin on myönnetty tukea yhteensä 329 milj.euroa. Käsitellyistä hakemuksista ilman lopullista päätöstä on esim. lisäselvitystarpeiden vuoksi enää noin 50 hakemusta. Kaikki Satakunnasta saapuneet hakemukset on käsitelty.

Tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku avautui 31.3.2020 ja saapuneiden hakemusten käsittelyyn päästiin 7.4.2020. Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvosen mukaan ELY-keskuksissa tehtiin merkittäviä henkilöstöjärjestelyjä, jotta käsittelyä saatiin nopeutetuksi ja tuet yritysten käyttöön. Normaaliaikana vastaavia hakemuksia saapuu koko maassa vuositasolla yhteensä noin 2 000 kappaletta - koronarahoituksen avauduttua saman verran saapui jopa yhdessä päivässä. Urakasta ei olisi tässä aikataulussa onnistuttu ilman kaikista ELY-keskuksista ja toisista tehtävistä hakemusten käsittelyyn siirtynyttä henkilöstöä sekä lisäresursointia.

Eniten tukea ohjautui Uudellemaalle (112,6 milj.€), Varsinais-Suomeen (29,3 milj. €) sekä Pirkanmaalle (26,1 milj. €). Toimialoittain suurimmat tuen saajat ovat tukku- ja vähittäiskauppa (18 %), ravitsemis- ja majoitusala (14 %) sekä kuljetus- ja logistiikka-ala (12 %).



Satakuntaan tukea ohjautui 9 miljoonaa euroa. Toimialoittain eniten tukea kohdistuu koko maan tavoin tukku- ja vähittäiskauppaan (1,7 milj. euroa), mutta lähes yhtä paljon teollisuuteen. Kolmanneksi eniten rahoitusta sai Satakunnassa ravitsemis- ja majoitustoiminta, 985 000 euroa.

Tehdyistä 803 myönteisestä päätöksestä 622 kpl oli ns. tilanneanalyysejä ja 181 kpl kehittämistoimenpiteiden rahoitusta. Euromääräisesti tukea myönnettiin tilanneanalyyseihin 3,8 milj.euroa ja kehittämistoimenpiteisiin 5,2 milj. euroa. Satakuntaan kohdistuneista päätöksistä 72 % oli myönteisiä. Rahoitusta ohjautui kaikkiin Satakunnan kuntiin.

Hankkeet maksatukseen ja jatkoneuvontaa yritysten kehittämishankkeissa

Avustusten maksamatta olevan osuuden haku avautui toukokuun puolessa välissä. Tämänhetkisen tilanteen valossa näyttää siltä, että maksatuksia voidaan tehdä lähes reaaliajassa. Varsinkin tilanneanalyysien osalta päätökset ehditään maksaa vielä kuluvan vuoden puolella. ELY-keskuksista halutaan vielä varmistaa, ettei tuen loppuosan hakeminen unohtuisi; ELY-keskusten asiantuntijat kontaktoivat hakijat vielä erikseen maksatushakemusten toimittamisesta.

ELY-keskusten pyrkimyksenä on hankkeiden päätyttyä tunnistaa hakemusten joukosta ne yritykset, joilla on tavoite jatkaa yrityksen kehittämistä edelleen ja tarjota tähän kehittämisvälineitä julkisten toimijoiden, kuten ELY-keskusten, TE-toimiston ja Business Finlandin palveluista.

Koronahakemusten käsittely oli hallinnollisesti keskitetty neljään ELY-keskukseen:

Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo),

Hämeen ELY-keskus (Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Etelä-Karjala),

Keski-Suomen ELY-keskus (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi) ja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa).

