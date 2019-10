EMBARGO 25.10.2019 klo 13: Sisko Savonlahdelle Kalle Päätalo -palkinto

Mediatiedote: 1950-luvun Suomi herää eloon upeassa värikuvateoksessa 23.10.2019 13:20:19 EEST | Tiedote

Aho & Soldan: Suomi 1950-luvun väreissä (Gummerus) on nostalginen kuvateos sodanjälkeisestä Suomesta. Claire ja Heikki Ahon ennennäkemättömät värivalokuvat kertovat optimistisesta jälleenrakennuksesta, maamme kaupungistumisesta ja avautumisesta maailmalle sekä nuorisokulttuurin noususta. Tekstin on kirjoittanut kuvien innoittamana professori Henrik Meinander; teoksen esipuheen on laatinut presidentti Tarja Halonen. Kirjan tekstit ovat suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.