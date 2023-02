EMBARGO 5.2. klo 00.00 // Jörn Donnerin ainutlaatuisista valokuvista näyttely Hakasalmen huvilaan

Läpi elämänsä matkanneelta Jörn Donnerilta (1933–2020) jäi jälkeen mittava valokuva-arkisto, jonka korkea taso selvisi vasta muutama kuukausi hänen kuolemansa jälkeen. Kuvien myötä monilahjakkaasta Donnerista paljastui aivan uusi puoli, johon kurkistetaan Hakasalmen huvilassa 31. maaliskuuta avautuvassa valokuvanäyttelyssä Jörn Donner – Matkalla 1951–68.

Taiteellisesti korkealaatuiset valokuvat kertovat ihmisistä, kohtaamisista, katunäkymistä ja matkanteosta Saharan aavikoilta Cannesin elokuvajuhliin. Kuvia on kaikkialta maailmasta – Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta, Kaukoidästä, Yhdysvalloista ja Latinalaisesta Amerikasta. Valokuviin on tallentunut Donnerin ikuistamia ohikiitäviä hetkiä, tavallista arkea, poliitikkoja ja filmitähtien loistoa. Menneen ajan maisemat ja kulttuurit heräävät näyttelyssä odottamattomalla tavalla eloon. Esillä on myös muutamia Donnerin kirjoittamia kirjeitä ja matkamuistoja.

Näyttelyn työryhmän muodostavat Tuula Kousa, Anders Carpelan ja Hannamari Shakya, jotka ovat työskennelleet muun muassa Donnerin Pohjoisranta 12:n residenssissä. Näyttelyn kuraattorina Hannamari Shakya kävi läpi koko arkiston. Työryhmä päätti Jörn Donnerin alkuperäisen idean pohjalta keskittyä ulkomaanmatkoilla otettuihin kuviin. Kolmikko on tehnyt yhdessä myös kirjan Jörn Donner – Matkalla, På resa, Travelling 1951–1968, jonka Donner Productions julkaisee yhdessä Otavan kanssa näyttelyn avautumisen aikoihin. Helsingin kaupunginmuseon puolesta näyttelyn tuottajana toimii tutkija Jaana Munck ja näyttelyn suunnittelusta vastaa Osmo Leppälä.

”On haastavaa kuratoida postuumisti ja kysyä kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Näyttelyssä kumartelematon ja julkisuuskuvaltaan ristiriitainen Jörn Donner paljastuu kuitenkin ennen kaikkea ihmiseksi, jolla on kyltymätön, utelias ja inhimillinen katse”, Hannamari Shakya kertoo.

Jörn Donner – Matkalla 1951–68

31.3.–3.9.2023

Hakasalmen huvila

Mannerheimintie 13b

00100 Helsinki

Avoinna: ti klo 11–19, ke–su klo 11–17, ma suljettu

Pääsymaksu 14/10 €, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy

www.hakasalmenhuvila.fi

Lataa lehdistökuvat:

https://kulke.emmi.fi/l/-nm6hX5bwmt2