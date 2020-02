/Embargo ma 3.2.2020 klo 00.01. Tiede elää faktoista, mutta ei tylsyydestä

Vuoden tiedetoimittaja Leena Mattila on radion suorasuu



Kun lääketieteen asiantuntija haluaa puhua alaraajoista Ylen toimittaja Leena Mattila tarkentaa: "tarkoitat siis jalkoja". Vuoden tiedetoimittaja Mattila ei kursaile yleistajuistaa huippututkijankaan puheita. Turhaa tieteellistä jargonia karsivat puheistaan myös Vuoden 2020 tiedeviestintäpalkinnon saajat, Ursan tiedottaja, tähtitieteilijä Anne Liljeström ja arkeologi, bloggaaja Ilari Aalto.

"Kuuntelijamme haluavat tietoa, eivät he halua kevyitä lässyohjelmia, joissa julkkikset puuhaavat jotakin keskenään. Jotkut kuuntelijamme ovat todellisia tieteen suurkuluttajia, varsinkin liittyen avaruusaiheisiin, genetiikkaan tai psykologiaan."

Tämä suorasukainen puhetyyli on juuri tyypillistä Leena Mattilaa, jonka Suomen tiedetoimittajan liitto palkitsi Vuoden 2020 tiedetoimittajana. Vuodesta 1998 asti Ylessä työskennellyt Mattila kuuluu Yle Radio 1:n Tiedeykkösen tiimiin, jossa aiheiden kirjo on lavea. Kuluneen vuoden aikana hän on valistanut kuuntelijoita vaikkapa suomalaisten geneettisestä alkuperästä ja geneettisestä sukututkimuksesta sekä sukupuolikromosomien ja sairauksien yhteydestä.

"Toimituksessa panostamme tietoisesti syventäviin juttuihin. Tuloksena tekemiemme podcastien ja Tiedeykkösten kuuntelukerroissa miljoona meni syksyllä rikki", Mattila iloitsee. Leena Mattila on koulutukseltaan biologi Jyväskylän yliopistosta, ja hän on suorittanut toimittajakoulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa.



Palkitut tiedeviestijät tunnustavat intohimonsa

Arkeologi Ilari Aaltoon voi törmätä niin kaivauksilla kädet mullassa kuin keskiaika-tapahtumissa yllään keskiaikaisen oppineen asu. Asua täydentävät silmälasit, joiden varhainen versio on todella peräisin keskiajalta. Tosin ne olivat “vain suurennuslasit”, mutta kakkulat nenällä kumminkin.

"On aikakausirasismia mustamaalata keskiaika, vaikka se on aivan kriittisen tärkeä aikakausi sille, millainen nykyinen Eurooppa on. Esimerkiksi väite, että keskiaikana olisi uskottu maan olevan lätty, on keksitty tarina", hän muistuttaa.



Ilari Aalto tekee tutkimusta Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa ja kirjoittaa vapaa-ajallaan kolmea blogia, joista arkeologiaa popularisoiva Mullan alta -blogi käynnistyi jo vuonna 2009 ja oli yksi varhaisimpia suomalaisia tiedeblogeja. Mustamaa-blogi on egyptologia-aiheinen, ja Maisterin mietteet -blogissa Maisteri Andreas kertoo keskiajan oppineesta kulttuurista Pohjolassa. Aalto on julkaissut myös tietokirjoja yhdessä puolisonsa, kuvataiteilija Elina Helkalan kanssa.

Intohimoisesti omaan alaansa suhtautuu Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tiedottaja, filosofian maisteri Anne Liljeström – toinen Vuoden 2020 tiedeviestintäpalkinnon saajista. Liljeströmin puhe- ja kirjoitustyyli on rohkea, jopa räväkkä. Se on osa persoonaa, mutta myös auttaa tieteen yleisöä suhtautumaan vaikeina pidettyihin aiheisiin rennommin ja siten omaksumaan niitä paremmin. Hän uskoo porttiteoriaan: "Tähtitieteessä on romanttista, runollista äärettömyyttä, tähtipölyä ja kauniita kuvia. Jos kiinnostuu maailmasta avaruuden kautta, voi innostua luonnontieteistä muutoinkin. Tämä on tärkeää ilmastokriisin yhä pahentuessa."



Tähtitieteilijän koulutuksen omaava Liljeström osaa auttaa tietoa etsiviä oli sitten kyse vaikkapa Kuun puolivarjopimennyksestä tai helmiäispilvistä. Anne Liljeström onkin poikkeuksellinen moniosaaja, koska on myös kysytty esiintyjä itsekin. Oltuaan pitkään mm. Ylen Prisma Studion asiantuntija, Liljeströmin voi edelleen bongata Ylen aamu-tv:n Jälkikaronkka-ohjelmasta. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa yleistajuistaa tieteellistä tutkimusta, julkaisee aikakauslehteä ja alan kirjallisuutta sekä mm. edistää alan kouluopetusta.

Liitteenä kuvat:

Leena Mattila on Vuoden 2020 tiedetoimittaja. (Kuva: Mikko Käkelä)

Ilari Aalto palkittiin Vuoden 2020 tiedeviestijänä. (Kuva: Vesa-Matti Väärä)

Anne Liljeström palkittiin Vuoden 2020 tiedeviestijänä. (Kuva: Mikko Käkelä)

Vuoden 2020 tiedetoimittaja-palkinto (5000 €) ja Vuoden 2020 tiedeviestintäpalkinnot (2000 €) jaetaan Suomen tiedetoimittajain liiton Valon päivän juhlassa Tieteiden talolla Helsingissä ma 3.2. klo 17.30.

