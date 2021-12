EMBARGO: Sadankomitean rauhanpalkinto elokuvaohjaaja Ville Suhoselle

"Dokumenttielokuvalla Suhonen on tuonut näkyvyyttä meille tärkeille teemoille, kuten pasifismille, väkivallattomuudelle ja aseistakieltäytymiselle. Tänä vuonna valmistui asevelvollisuuden kehittämistä käsittelevän parlamentaarisen komitean työ, joten vaihtoehtojen esille tuominen velvoittavan järjestelmämme sijaan on erityisen ajankohtaista", sanoo Sadankomitean puheenjohtaja Kaisu Kinnunen.

Suhonen on ohjannut ja kirjoittanut vuodesta 1985 alkaen yli 30 elokuvaa. Palkittuihin elokuviin kuuluvat mm. valtiovallan teloittamasta Martta Koskisesta kertova "Ompelijatar" (2015) ja luontodokumentti "Metsän tarina" (2012).

"On ilahduttavaa kuulla tulleensa palkituksi tällaisella pitkien perinteiden kunnianosoituksella. Samalla olen kuitenkin hyvin nöyränä sen edessä: rauhanpalkinto on jo nimenä jotain valtavan tärkeää ja velvoittavaa. Siinä mielessä tämä palkinto kuuluisi erityisen hyvin itse Arndt Pekuriselle. Minä toimin vain viestinviejänä", Suhonen kertoo.

"Pekurisen tarina on mennyttä aikaa, mutta silti universaali ja ajaton, valitettavasti. Sotilaalliset arvot ja toimenpiteet ovat usein edelleen arvostelun yläpuolella ja sodanvastustajat leimataan epäisänmaallisiksi. Yritän uskoa, että edistyksellisemmät ajat ovat edessä. Jos Pekurinen näkisi nykypäivään, hän todennäköisesti sanoisi edelleen, että jokaisen sodanvastustajan toiminta rauhan hyväksi on tärkeää. Riippumatta siitä, kuinka paljon heitä ylipäätään on", hän jatkaa.

Palkintona on taiteilija Miia Kallion keramiikkaveistos Rauhanlaiva.

Sadankomitea on antanut rauhanpalkinnon vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Palkinto annetaan tunnustuksena kuluvan vuoden aikana tehdystä merkittävästä rauhantyöstä. Palkinnon ovat saaneet muun muassa sovittelija Miriam Attias, toimittaja Antti Kuronen, Radinet-hanke ja Suomen EAPPI -ohjelma.