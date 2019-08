EMBARGO: Suomen Ekonomit palkitsi verkko-opetuksen kehittäjät Opetuspalkinnolla

Ekonomien ajama kilpailukieltosopimusten rajoittaminen etenee vihdoinkin 3.6.2019 11:15:14 EEST | Tiedote

• Hallitus lähtee rajaamaan kilpailukieltojen käyttöä täsmentämällä lainsäädäntöä • Suomen Ekonomit on ollut aloitteen tekijänä muutoksessa ja ajanut asiaa voimakkaasti vuodesta 2017 • Kilpailukieltosopimusten käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, lisäksi suurin osa sopimuksista on turhia ja ne rajoittavat työvoiman liikkuvuutta • Joka toisella ekonomilla on uudessa työsopimuksessa kilpailukielto