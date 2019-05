EMBLA 2019: Seitsemän ruokaosaajaa Suomesta kilpailee ruokapalkinnosta

Pohjoismainen ruokapalkinto ”EMBLA Nordic Food Awards” jaetaan nyt toista kertaa Reykjavikissa 1.6.2019. EMBLA:n seitsemän kilpailusarjan loppukilpailijat ovat nyt tiedossa: jokainen mukana oleva Pohjoismaa on valinnut omat ehdokkaansa kilpailun finaaliin ja finalisteja on yhteensä 48. Suomessa EMBLA-ehdokkaita saatiin 52, ja kaikista Pohjoismaista yhteensä 320.

Seitsemän finalistia Suomesta kilpailee pohjoismaisen ruokakilpailun loppukilpailussa noin kuukauden kuluttua Islannissa. Kansallinen kilpailuraati valitsi loppukilpailun kilpailijat.

– Suomella on erittäin korkeatasoiset kilpailijat. Suomalaiset finalistit osoittavat miten laajaa osaamista meidän ruoka- ja juoma-alallamme on, toteaa Johan Åberg, Suomen tuomariraadin jäsen ja MTK:n maatalousjohtaja.

Suomen EMBLA-kilpailun finalistit kilpailusarjoittain ovat:

Pohjoismainen raaka-ainetuottaja (Nordic food producer):

Hauhalan Hanhifarmi: Hauhalan hanhifarmi on erikoistunut tuottamaan eettisesti kestävää hanhenlihaa ja -maksaa. Huippuosaamisensa ansiosta on koko hanhen tuotantoketju hanhiemoista munien haudontaan, poikasten kasvatukseen, teurastukseen, lihanleikkuuseen ja pateiden valmistukseen sekä myynti ja markkinointi yrittäjäpariskunta Virpi ja Antti Rantalaisen omassa hallinnassa.

www.hanhifarmi.fi

Pohjoismainen ruokayrittäjä (Nordic food entrepreneur):

Silmusalaatti Snafu Oy: Samuli Laurikaisen viljelemät Silmusalaatti-tuotteet ovat sekoite erilaisia versoja mm. parsakaalista, alfalfasta ja retiisisitä. Energiatehokkaiden ja maukkaiden lopputuotteiden kasvatukseen käytetään vain luomusiemeniä ja puhdasta vettä.

www.silmusalaatti.fi

Pohjoismainen ruoka-artesaani (Nordic food artisan)

Ainoa Winery: Ainoa Wineryllä on pohjoisen keittiön vahvuudet ja se käyttää paikallisia raaka-aineita kuten marjoja ja juureksia. Niistä kehittyy hyvän ruuan seuralaiseksi ainutlaatuisia viinejä, joissa maistuu pohjoisen metsän ja luonnon puhtaat maut.

www.ainoawinery.com

Pohjoismainen ruokaviestijä (Nordic food communicator):

Satokausikalenteri: Satokausikalenteri on kuluttajaviestintänsä ansiosta onnistunut vaikuttamaan kasvisten kulutuksen lisäämiseen. Satokausikalenteria on myyty yli 120 000 kappaletta ja siitä on tullut yksi Suomen suosituimmista digitaalisista yhteisöistä, joka tavoittaa yli 700 000 seuraajaa kuukausittain.

www.satokausikalenteri.fi

Pohjoismainen joukkoruokailuosaaja (Nordic food for many):

Koulutuskeskus Salpaus: Koulutuskeskus Salpauksessa on vuodesta 2016 kehitetty ammattikeittiö- ja leipomoreseptejä kotimaisista kasvivalkuaistuotteista. Se on kehitystyönsä ansiosta vienyt kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä harppauksilla eteenpäin ja levittänyt tietotaitoa ja uusia käytäntöjä niin ulkopuoliselle tahoille kuin oman talon opiskelijoille ja isoihin julkisiin tapahtumiin.

https://www.salpaus.fi/palvelut/ravintolat-ja-kahvilat/ravintolapalvelut-salpauksessa/

Pohjoismainen ruokamatkailukohde (Nordic food destination):

Slow Food Festival Fiskars: Slow Food -periaatteet hyvästä, puhtaasta ja reilusti tuotetusta ruuasta toimivat koko festivaalissa, jolla on ollut kymmeniä tuhansia kävijöitä. Festivaali on koonnut alueen tuottajat yhteen ja tehnyt Fiskarsin alueesta keskeisen ruokamatkailukohteen.

http://slowfoodvastnyland.org

Pohjoismainen ruokakasvattaja (Nordic food for children and youth):

Hävikki-battle, Motiva Oy: Hävikki-battle on suositun konseptinsa ansiosta innostanut yli 6 600 ysiluokkalaista kotitalouden valinnaisryhmissä kokkaamaan hävikkiruoasta, oppimaan pienentämään hävikkiä hyödyntämällä sattumanvaraisia raaka-aineita ja innostanut nuoria osallistumaan #hävikkibattle2018-kuvakilpailuun.

www.saasyoda.fi/hävikki-battle

Kaikki seitsemän kilpailusarjan 48 finalistia löytyvät EMBLA-ruokakilpailun virallisilta nettisivuilta, osoitteesta www.emblafoodawards.com.

EMBLA-ruokakilpailun tavoitteena on lisätä Pohjoismaisen ruuan näkyvyyttä ja nostaa esiin ruuan innovatiivisia tekijöitä pellolta pöytään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Päämääränä on vahvistaa kuluttajien tietoa pohjoismaisesta ruuasta.

Joka toinen vuosi toteutettavan EMBLA-kilpailun ensimmäiset palkinnot jaettiin Kööpenhaminassa 2017. Nyt toista kertaa järjestettävän kilpailun palkinnot jaetaan 1.6.2019 Harpan konserttitalossa Reykjavikissa pohjoismaisen keittiömestarijärjestön NKF:n kongressin yhteydessä. Pohjoismainen tuomaristo valitsee voittajat kisan seitsemässä kilpailusarjassa.

EMBLA-ruokakilpailun järjestämisestä vastaa Pohjoismaisten Tuottajajärjestöjen keskusliitto NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralråd). Pohjoismainen ministerineuvosto tukee kilpailua osana Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelmaa (Ny nordisk mat). Kilpailussa ovat mukana Islanti, Tanska, Norja, Suomi, Ruotsi, Ahvenanmaa ja Färsaaret. Suomen edustajat ja kilpailun järjestäjät ovat MTK ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund).

Lisätietoa EMBLA-kilpailusta:

ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK ry, puh. 050 511 8909

viestintäpäällikkö Mia Wikström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, puh. 050 355 3213