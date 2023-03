Emil Anton ja Antti Kruus, Rooma – opas pyhiinvaeltajalle

Rooma on ollut varhaisista vuosisadoista lähtien yksi keskeisimmistä pyhiinvaelluskohteista, jonka kirkkoihin, muistomerkkeihin, kaduille ja kujille kristinuskon varhainen historia on kirjoitettu. Vatikaanissa, katolisen maailman keskuksessa, vierailee joka vuosi noin neljä miljoonaa pyhiinvaeltajaa. Pelkästään kirkkoja Roomassa on yli 900, enemmän kuin missään muussa maailman kaupungissa.

Emil Antonin ja Antti Kruusin uutuusteos esittelee niin perinteiset pyhiinvaelluskirkot kuin sääntökuntien päämajatkin. Se vie lukijan katakombien hämäriin käytäviin ja upeimpien mosaiikkien loistoon. Siinä missä Michelangelon, Berninin ja Caravaggion taide häikäisee kauneudellaan, varhaisten marttyyrien kidutuksia kuvaavat freskot mykistävät katsojansa.

Ovea raotetaan myös maailman suurimman kristillisen kirkon, roomalaiskatolisuuden, salaisuuksiin. Esiteltyihin kohteisiin liitetyt lyhyet tekstit eri vuosisatojen kristillisiltä kirjoittajilta syventävät lukukokemusta.

Rooma – Opas pyhiinvaeltajalle avaa lukijalle puhuttelevan hengellisen näköalan kaupunkiin ja sen historiaan. Teos on sisällöltään tiivis tietopaketti mutta painoltaan kevyt ja sellaisena helppo ottaa matkalle mukaan. Valmiiden ohjelmaehdotusten lisäksi kirja tarjoaa aineksia oman Rooman-vaelluksen rakentamiseen. Teos avaa uudenlaisen näkökulman Roomaan niin pyhiinvaeltajille kuin uskonnoista ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneelle matkailijalle. Ehdoton kumppani se on sille, joka haluaa sovittaa askeleensa apostolien ja varhaisten kristittyjen elämänvaiheisiin. Nojatuolimatkailija voi eläytyä kaupungin aarteisiin upean nelivärikuvituksen välityksellä.

Kirjoittajat Emil Anton ja Antti Kruus tuntevat kirjan aiheen läpikotaisin. Anton on katolinen teologian tohtori, tietokirjailija, Vatican Newsin suomenkielinen toimittaja ja matkaopas. Kruus on Olarin seurakunnan kappalainen ja matkanjohtaja, joka on järjestänyt Italiaan yli 50 pyhiinvaellusmatkaa.

Emil Anton, Antti Kruus, Rooma – Opas pyhiinvaeltajalle.Kirjapaja 2023. 207 s.

ISBN 9789523547025

