Emilia Kukkalan "Kaiken jälkeen" on riemukas ja raivokas kertomus merkityksen etsimisestä

Laina on päättänyt luopua kaikesta. Vuorotyöstä ja vuokrakämpästä on helppo päästää irti, mutta entä seksistä tai surusta? Hän istuu vanhaan autoonsa ja suuntaa satamaan. Matkalla hänelle selviää, että luopumisella on oma kummallinen logiikkansa: kun yhdestä asiasta luopuu, saa niskoilleen kaksi uutta.



Rosoiseen elämään tottunut entinen kiertuekuski joutuu huomaamaan, että itseään ja menneisyyttään ei pääse pakoon, vaikka kuinka ajaisi.

Emilia Kukkala (YTM) on kirjailija ja toimittaja. Journalismin lisäksi hän on tehnyt taidekritiikkiä. Kukkala on Luokkavallan vahtikoirat (2016) -kirjan toinen kirjoittaja. Kaiken jälkeen on hänen esikoisromaaninsa.



Emilia Kukkala vierailee Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, 00100 Helsinki) lauantaina 16.10. klo 16.30 ja Helsingin Kirjamessujen Hakaniemi-lavalla 28.10. klo 13.30.



