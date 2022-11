Emilia Miettinen Voima-lehden uudeksi päätoimittajaksi vuoden 2023 alusta

Valokuvaaja ja antropologit tarkastelevat Välimeren alueen yhteyksiä ja katkoksia 12.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Valokuvaaja Lena Malmin "Crosslocations: looking for something in particular across the Mediterranean" on valokuvateos, joka vie lukijan visuaaliselle ja etnografiselle matkalle ympäri Välimeren aluetta. Kun valokuvaajan katse kohtaa yhteiskuntatieteilijöiden katseen, niiden yhteensulautumisesta seuraa jotakin tuoretta. Kirjan julkaisutilaisuus järjestetään Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) perjantaina 27. toukokuuta kello 17 alkaen.