Emma Jääskeläinen on valittu Kiasma Commission by Kordelin -sarjan kolmanneksi taiteilijaksi

Tiedote 2.12.2019. Vuonna 2018 käynnistynyt Kiasma Commission by Kordelin on suomalaisen nykytaiteen uusi tuotanto- ja tukimalli. Sarjan kolmanneksi taiteilijaksi on valittu Emma Jääskeläinen, jonka uusi teos nähdään Kiasmassa toukokuussa 2020.

Taiteilija Emma Jääskeläinen. Kuva Kansallisgalleria / Petri Virtanen

”Emma Jääskeläisen veistoskokonaisuus tarjoaa visuaalisen ja leikkisän mielikuvitusmatkan museon ikoniseen aulaan. Kuvanveistäjänä Jääskeläistä luonnehtii tarinallisuus ja hykerryttävä sensitiivisyys muistoja pulppuavia materiaaleja kohtaan. Hän ei ota kuvanveiston jähmeää historiaa painolastina, vaan keventää sen omakohtaisen tunnistettavuuden, lähestyttävyyden ja ilkamoivan osallisuuden kautta”, Kiasman johtaja Leevi Haapala perustelee valintaa. Emma Jääskeläinen (s. 1986 Espoossa) työskentelee pääosin veistäen. Jääskeläinen käsittelee kuvataiteen perinteistä lajia rohkeasti ja lempeästi ironisoiden – perinteiseen kiviveistoon hän tuo elementtejä arkisista yhteyksistä. Marmoriveistos lepäilee joogamatolla tai veistoksen jalustana toimii sohva; lippalakki, kuivatut kasvinosat tai hedelmät ovat teosten materiaalia siinä missä kivi. Teoksissa on lempeää huumoria. Kiviveistoksen kestävyyttä haastetaan, kun Jääskeläinen lisää teokseen hauraita materiaaleja. Simpukankuoria, chilipalkoja tai valmisesineitä. Veisto on Jääskeläiselle performatiivista. Kehollinen työstäminen on osa kokonaisuutta; teokset itsessäänkin ovat osin ruumiinosia - sormia, käsiä, takapuolia. ”Kiasma Commission by Kordelinin kolmas editio valittiin toteutettavaksi museon tunnistettavaan aulaan. Tällä kertaa haluttiin näyttelytilan valinnalla haastaa tilaa ja käytettävyyttä pohtivia taiteilijoita kuten kuvanveistäjiä, installaatioiden ja monimediaisten taiteen tekijöitä. Aula on arkkitehtuurinen monumentti itsessään ja yksi museon valokuvatuin tila. Kaikessa juhlavuudessaan aula on vaativa tila taiteen esittämiseen. Emma Jääskeläinen onnistuu yhdistämään teoskokonaisuudessaan aulan monumentaalisuuden, aulan läpi kulkevien satojen ja tuhansien museovieraiden päivittäisen virran sekä teosten yllättävyyden ja samalla ylläpidettävyyden vaatimukset. Samalla teoskokonaisuus hyödyntää erilaisia aulaan johtavia kerroksia, siltoja ja tasoja, josta sitä voi tarkastella. Yksittäiset huomiot koostuvat museovierailun aikana kerrostuneeksi kokonaisuudeksi”, Leevi Haapala jatkaa. Kiasman tilauksesta Emma Jääskeläinen suunnittelee teoskokonaisuuden Kiasman aulaan ja toisen kerroksen parvelle. Tilausteos esitetään sen valmistuttua Kiasmassa 5.5. alkaen ja se liitetään osaksi Kiasman / Kansallisgallerian kokoelmaa. Sarjan tavoitteena on saada näkyvyyttä Suomessa toimiville taiteilijoille. Kiasma Commission by Kordelin -sarjan kolmannen taiteilijan valintaa osallistui Kiasman asiantuntijoiden lisäksi lontoolaisen Whitechapelin pääkuraattori Lydia Yee. Sarjan kaksi edellistä taiteilijaa olivat Maija Luutonen ja Alma Heikkilä. Emma Jääskeläinen valmistui taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2018. Viimeksi Jääskeläisen teoksia on ollut esillä Rauma Triennalessa 2019 sekä raatihuoneen galleriassa Turussa ja HAM galleriassa 2018. Hän on työskennellyt residensseissä mm Dublinissa ja Berliinissä. Emma Jääskeläinen Kiasma Commission by Kordelin 5.5.2019 - 10.1.2021 Kuvia www.kiasma.fi/press

