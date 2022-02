Emma Kari: Autamme energian hinnannoususta kärsiviä

Tukitoimet olivat Vihreille tärkeitä.

– Hallituksen energiatukipaketissa näkyy Vihreiden kädenjälki. Paketin kantava ajatus on, että tuemme nimenomaisesti ihmisiä tässä akuutissa tilanteessa ilmastotoimia vaarantamatta. Olemme puolueena jo pitkään korostaneet sitä, että ilmastotoimia tehtäessä ihmisiä on myös tuettava muutoksessa. Vaikka energian hinnannousu johtuu fossiilisten kallistumisesta ja kansainvälisistä jännitteistä, on avun tarve aivan yhtä todellinen, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari korostaa.

– Vihreiden esityksestä hallituksen päättämästä paketista löytyy energiaomavaraisuuslaina, eli lainatakausmalli kotitalouksien ilmastoystävällisten investointien tukemiseksi ja selvitys kohdennetusta tukijärjestelmästä, eli niin sanottu hiiliosinko. Myös työmatkavähennys on toimi, jota tässä tilanteessa halusimme edistää, Kari toteaa.

Ilmastoystävälliset investoinnit pienentävät kotien energialaskuja, mutta kaikilla ei ole niiden tekemiseen varaa.

– Nyt hallituksessa valmisteltava energiaomavaraisuuslaina mahdollistaa erityisesti pienempituloisille ilmastoystävällisten investointien tekemisen. Tavoitteena on, että uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen, lämmitysjärjestelmien uusimiseen esimerkiksi maalämpöä tai tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäen sekä ajoneuvojen latausinfran rakentamiseen, Kari sanoo.

Koska kohonnut energian ja sähkön hinta on osunut kovaa myös pienituloisiin vuokra-asujiin, hallitus päätti antaa suosituksen energian hinnannoususta aiheutuneiden asumiskulujen huomioon ottamisesta toimeentulotukipäätöksissä.

Samalla on tunnistettu, että ei ole olemassa valmiita malleja äkillisten muutosten kustannusten kompensointiin ihmisille.

– Tämän takia olemme päättäneet hallituksessa valmistella kohdennetun tukijärjestelmän, joka on Vihreiden jo pitkään ajaman hiiliosingon kaltainen. Hiiliosingossa päästöjä verottamalla hankittuja tuloja jaetaan takaisin kansalaisille esimerkiksi tulo- ja alueperusteisesti. Tämä on erittäin tärkeä malli ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden ja ihmisten tukemisen näkökulmasta erityisesti pitkällä aikavälillä, Kari tähdentää.

