Emma Kari: Hiilinegatiivisen ja luontopositiivisen Suomen rakentaminen on tärkein tehtävämme

- Hiilinegatiivisen ja luontopositiivisen Suomen rakentaminen on tärkein tehtävämme. Jos me emme saa ratkaistua ilmastokriisiä ja luontokatoa, kaikki muu menettää merkityksensä, Kari sanoi.

Karin mukaan ihmiset ansaitsevat oikeaa tietoa siitä, mitä luonnossamme tapahtuu, mikä on jo ratkaistu, mikä on vielä ratkaisematta ja mitä seuraavaksi on tehtävä.



- Siksi näiden asioiden on oltava myös esillä ja sitä varten aloitamme ympäristöministeriössä säännöllisen hätätilatiedotuksen ilmastokriisistä ja luontokadosta, Kari kertoi.



- Aina välillä se vähän yllättää, miten moni Suomessakin intoutuu vastustamaan markkinatalouden toimintaa, kun kyse on ilmastonmuutoksesta. Uskon, että ilmastotoimien edistäminen on pitkällä tähtäimellä myös suomalaisten yritysten etu. Maamme on pullollaan sitä osaamista, jota kestävämmän talouden rakentaminen vaatii, Kari totesi.