Emma Kari: Vaelluskalojen esteenä olleen Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkaminen etenee

– Lähes kaikki Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, ja osa on jo kuollut sukupuuttoon. Uhanalaisille vaelluskaloille vapaana virtaava vesi on välttämättömyys. Vaelluskalojen kulkuesteitä on purettu, kun ymmärrys vaelluskalakantojen kriittisestä tilasta sekä luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta on lisääntynyt, Kari toteaa.

Helsingin merkittävin vaelluskalakantojen elpymisen este on ollut Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato.

– Kaupunkiympäristölautakunnan tuki on iso ja tärkeä edistysaskel Helsingin vaelluskalojen ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Nyt on korkea aika purkaa Vanhankaupunginkosken pato ja palauttaa koski alkuperäiseen tilaansa, Kari korostaa.

Vihreät edistävät kalateiden rakentamista ja vaellusesteiden purkamista ympäri Suomen.

– Vaelluskalakantojen elvyttäminen on tärkeä osa luontokadon torjumista. Vaelluskalat kuuluvat vapaana virtaaviin vesiin kaikkialla Suomessa, Kari lisää.