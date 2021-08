Emman perilliset – suomalaisen rautalankabeatin vuosikymmenet vie lukijan ajattoman musiikkityylin juurille

Jaa

Uusi teos esittelee monille nostalgista rautalankamusiikkia ja sen merkittävää olemassaoloa kautta historian.

Janne Örnbergin, Kati Järven ja Jori Venemiehen musiikkitietoteos Emman perilliset – suomalaisen rautalankabeatin vuosikymmenet on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Rautalankamusiikki edustaa monelle vain yli puolen vuosisadan takaista nostalgiaa. Harva musiikinlaji on kuitenkaan yhtä ajaton – ja yhtä suomalainen – kuin Emma-iskelmän vaikutuksesta syntynyt, ja sittemmin monin tavoin jalostunut rautalankabeat.

Kirja on kirjoitettu syvällä pieteetillä ja suurella sydämellä. Janne Örnbergin, Kati Järven ja kirjaidean alunperin esittäneen Jori Venemiehen teos osoittaa, että rautalankabeat on koko historiansa ajan voinut hyvin, ja on elinvoimaista musiikkia edelleenkin.

Janne Örnberg (s. 1979) on musiikkitoimittaja, joka lehtiartikkelien lisäksi on laatinut radio-ohjelmia kitaramusiikin historiasta. Erityisesti hänet tunnetaan rautalankamusiikkia käsittelevistä ohjelmistaan Rautalanka soi ja Sadoin sähkökitaroin.

Kati Järvi(s. 1983)on toiminut rautalankamusiikkiin erikostuneena DJ:nä ja kirjoittanut musiikkijournalismia alan lehtiin.

Jori Venemies (s. 1966) tunnetaan muun muassa Pekka Tillikainen & Beatmakers-yhtyeen basistina ja levytuottajana.

ÖRNBERG, JANNE & JÄRVI, KATI & VENEMIES, JORI : Emman perilliset – suomalaisen rautalankabeatin vuosikymmenet

383 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789527347348

Ilmestymisaika: Elokuu 2021

