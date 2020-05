Emotion Mylly avataan huomenna

Turun Osuuskaupan avoinna oleviin ravintoloihin ja ABC-asemille take away -palvelu 27.3.2020 11:38:07 EET | Tiedote

Turun Osuuskauppa noudattaa Suomen hallituksen suosituksia ja muuttaa ravintoloidensa ja ABC-asemiensa toimintamallia. Hallitus esittää ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sisällä syömisen kieltämistä asiakkailta mahdollisimman pian koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ruokahuoltoon liittyvä take away -toiminta on mahdollista. Perjantaista 27.3.2020 Kauppakeskus Myllyssä Kulman Kuppila, Hesburger ja Coffee House, Wiklundin ravintolat, Grill it! Marina, Kaffela ja Hesburger Itäharju, Presso Piispanristi sekä Loimaalla Rico Deli ja Hesburger siirtyvät kokonaan take away -jakeluun. Ravintolatilat ovat käytössä ainoastaan ruoan tilaamiseen ja noutoon. Turun Osuuskaupan ABC-asemat ja niissä sijaitsevat Hesburgerit palvelevat lauantaista 28.3.2020 alkaen toistaiseksi take away -tuotteilla ja ruokamarketteina. Polttonestejakelu jatkuu normaalisti kaikilla ABC-automaateilla ja ABC-asemilla. Lisäksi ABC-autopesut toimivat normaalisti. Turun Osuuskaupan ajantasaiset palvelut ja au