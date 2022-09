Emotion Riihimäki avautuu asiakkaiden toiveiden mukaisena uudenlaisin palveluin ja tuotevalikoimin

Emotion Riihimäki avautuu uudistuneena valmiina syksyyn, yhtenä uuden Emotion-konseptin pilottimyymälöistä. Uudistus on suunniteltu yhteistyössä Emotionin eri asiakasryhmien kanssa, heidän toiveitaan ja tarpeitaan herkällä korvalla kuunnellen.

Uudistetussa Emotionissa ovat tuotteet saaneet myymälän hyllyissä nykyaikaisen järjestyksen, sillä ne eivät enää ole esillä perinteisesti tuotemerkeittäin vaan kätevämmin kategorioittain. Myymälästä tekee viihtyisän myös uusi tunnelmallinen valaistus ja tyylikkäät sävyt.

Myymälän valikoimaa on pyritty laajentamaan niin, että sieltä löytyisi tuotteita mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja erilaisille kohderyhmille, peruskosmetiikasta erilaisiin täsmätuotteisiin. Esimerkiksi ihonhoidon merkitys arjessa ja kiinnostus hyvinvoivaan ihoon on kasvanut kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi asiakkaat arvostavat vastuullisuutta niin tuotteiden valmistusprosessissa, raaka-aineissa kuin pakkauksissakin. Myös kotimaisuus kiinnostaa yhä useampaa.

- On selkeä trendi, että panostetaan siihen, mikä on just minulle sopiva tuote – ja hyvä niin. Emotionin vahvuus onkin tähän tarpeeseen sopiva ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu. Autamme asiakasta varmistumaan, että hän välttyy hutiostoksilta, apulaismyymäläpäällikkö Janna Hjelt kertoo.

Uudenlaisia kauneuden STUDIO-palveluita

Emotion Riihimäki tarjoaa asiakkailleen kosmetiikan ja asiantuntemuksen lisäksi myös uuden Emotion-konseptin mukaisia, maksullisia STUDIO-palveluita. Valikoimista löytyy tällä hetkellä muun muassa FRESHUP- päivämeikkejä, kulmien ja ripsien värjäystä sekä korvien rei´itystä.

Perjantaina 9.9. aukeaa uusi ja odotettu sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joka mahdollistaa ajanvarauksen STUDIO-palveluihin nykyaikaisesti netissä sekä tietenkin myymälästä käsin.

---

Emotion Riihimäki

Voimalankatu 2, 11100 Riihimäki

Aukioloajat: ma-pe 9-20, la 9-18 ja su 12-16.

Avajaisviikolla 5.-9.9.: Kutsu kauneuteen! Koko viikon huippuetuja ja tapahtumaa. Paikalla muun muassa Emotion Riihimäen valikoiman uutuusmerkkien KVD:n ja Smashboxin meikkaajat. O.P.I tuotteen ostajat saavat kynsienlakkauksen veloituksetta. Tarjolla on myös ihonhoidon opastusta, ihon kosteusmittauksia sekä kosmetologiopiskelijoiden tekemiä pikameikkejä.