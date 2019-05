Empire of the Sun, Doja Cat ja Lil Skies viimeistelevät Ruisrockin artistikattauksen

50. Ruisrockin musiikkiohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan. Kesän artistikattausta täydentävät Empire of The Sun, Doja Cat, Lil Skies, Beatrice Eli, Nilüfer Yanya ja Lil Halima. Alueelle avautuu juhlavuoden kunniaksi myös uusi Pink Box -lava.

Ruisrockin ohjelma täydentyy useilla ulkomaisilla ja kotimaisilla nimillä. Lauantaina Rantalavalla nähdään australialainen pop-yhtye Empire of the Sun, joka esittää Walking On A Dream -klassikkoalbuminsa. Nuorempaa muusikkosukupolvea edustavat soulahtavista kappaleistaan ja värikkäistä sometempauksistaan tunnettu yhdysvaltalaisartisti Doja Cat, hip hopin ja trapin välimaastossa riimittelevä jenkkiräppäri Lil Skies sekä kitaravetoisesta indiemusiikista inspiroituva brittiläinen laulaja-lauluntekijä Nilüfer Yanya. Ruotsalaisen indiepopin tähti Beatrice Eli ja nuori norjalainen skandipop-lupaus Lil Halima tuovat mukaan tuoretta pohjoismaista energiaa.

Myös festivaalin kotimainen artistikattaus kasvaa: Sateenkaari-lavalla nähdään perjantaina pop-artisti Elias Gould, ja Pink Boxissa esiintyvät soulin voimanimi Nicole Willis & Banda Palomita, taianomaisia taidepop-maisemia maalaileva Lac Belot, elektron ja hip hopin kohtauspisteissä liikkuva Jesse Markin sekä Lumos-jousikvartetin säestyksellä esiintyvä laulaja-lauluntekijä Yona. Minirantalavalla nähdään turkulaisia nuoria musiikkialalle auttavan Turku Rock Academyn yhtyeet Coochilla, Kalpeat Varjot ja Vaxinator. Tavastian Lauantaidisko tanssittaa lauantaina festivaaliväkeä tuttuun tapaan, ja mukana ovat Tavastian All Stars Ystävät Töölön Ketterä, Elias Gould, F, Sofa, Etta ja Kauriinmetsästäjät.

Uusi Pink Box -lava juhlistaa moninaista festivaalikulttuuria

Juhlavuoden uutuutena festivaalialueelle syntyy uusi Pink Box -lava, jossa koetaan musiikin lisäksi yhteisöllisiä teematapahtumia, keskusteluja sekä artistihaastatteluja. Pink Box -lava haluaa avata keskustelun moninaisesta ja turvallisemmasta festivaalikulttuurista. Sateenkaari-lavan läheisyydessä sijaitseva Pink Box on lava, taideinstallaatio ja keskustelun avaaja, jossa voi uppoutua asioiden pehmeämpiin puoliin. Pink Box -ohjelmakonseptin on luonut Pehmee-kollektiivi yhteistyössä Ruisrockin kanssa.

50. Ruisrock 5.–7.7.2019

Kaikki festivaalin lavakohtaiset aikataulut julkaistaan kesäkuussa.



Ruisrockin liput ovat myynnissä Tiketissä. Osa lipputyypeistä on jo loppuunmyyty, mutta useita lipputyyppejä on vielä saatavilla.

PE 5.7.

Ellie Goulding (UK), Beatrice Eli (SE), Brockhampton (US), JPEGMAFIA (US), Diplo (US), Future (US), Rita Ora (UK), Alma, Elastinen, Cavallini & Shrty, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Elias Gould, Evelina, Gettomasa, Huora, Ibe, Ida Paul & Kalle Lindroth, Katakombi Supershow, Lac Belot, Malka, Pastoripike, Pikku G, Reino Nordin, Rosita Luu, Sini Yasemin, Vaxinator, Vilma Alina, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

LA 6.7.

Dimitri Vegas & Like Mike (BE/GR), Empire of the Sun (AU), Lil Halima (NO), Lil Skies (US), Lykke Li (SE), 1975 (UK), JVG, Ville Valo & Agents, Robin Packalen, ABREU, Anna Puu, Chisu, Ellinoora, Gasellit, Olavi Uusivirta, Pauliina Kokkonen, Pyhimys, Ruusut, Vesala, Vesta, Adi L Hasla, Adikia, Aste, Coochilla, Ellips, Jesse Markin, Maustetytöt, Melo, Nicole Willis & Banda Palomita, Pää Kii, SOFA, STEREO, Tavastian Lauantaidisko & All Stars Ystävät, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

SU 7.7.

Travis Scott (US), Bad Bunny (PR), Doja Cat (US), J Balvin (CO), Marina (UK), MØ (DK), Nilüfer Yanya (UK), Sigrid (NO), Troye Sivan (AU), Apulanta, J. Karjalainen, Pariisin Kevät, Pyhimys & Saimaa, Sanni, Aavikko, Cledos, costee, Etta, jori sjöroos, Kalpeat Varjot, Lukas Leon, New Ro, The Holy, Yona & Lumos, Younghearted, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)