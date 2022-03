Enäjärven raivaukset aloittivat Helmi-ohjelman lintuvesikunnostukset Satakunnassa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

”Kunnostettava alue on laajuudeltaan noin 3,4 hehtaaria ja se kuuluu Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen”, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko. Kohteella on tehty raivauksia viimeksi reilu kymmenen vuotta sitten Porin kaupungin toimesta. Alueen omistaa nykyisin Metsähallitus.

Kunnostustoimet ovat osa Helmi-elinympäristöohjelman lintuvesikunnostuksia. Ohjelmassa lintuvesien kunnostustoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille, joihin kuuluvat maamme tärkeimmät lintuvesi- ja kosteikkokohteet.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jota toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. ”Helmi-ohjelmassa tehdään yhteistyötä maanomistajien kanssa ja toimenpiteet perustuvat aina maanomistajien vapaaehtoisuuteen”, täsmentää Yli-Renko. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja se on keskeinen keino luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

