Endometrioosin teemaviikko järjestetään poikkeusoloista huolimatta - Tehdään yhdessä #näkymätönnäkyväksi

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry (ent. Endometrioosiyhdistys) järjestää valtakunnallisen Endometrioosiviikon 23. - 29.3.2020. Koronavirustilanteesta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi yleisöluennot ja vertaistukitapaamiset siirtyvät verkkoon. Endometrioosiviikon aikana järjestetään useita verkkotapahtumia, joiden kautta voi saada tietoa endometrioosista sekä vertaistukea toisilta endometrioosin kanssa eläviltä. Teemaviikon tavoitteena on kannustaa puhumaan avoimesti ja rohkeasti gynekologisesta sairaudesta ja siihen liittyvistä oireista sekä tuoda näkyväksi sitä, miten suurta joukkoa endometrioosi koskettaa. Teemaviikolla keskitytään jakamaan tietoisuutta endometrioosista, jotta yhä useampi osaisi hakeutua ajoissa hoitoon ja saisi endometrioosiin liittyvät oireet hallintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. endometrioosin diagnoosiviive on edelleen 6-9 vuotta.

Endometrioosia eli kohdun limakalvon sirottumatautia sairastaa noin 10–15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Suomessa tämä tarkoittaa siis noin 200 000 naista. Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa sekä kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoilla. Endometrioosi koskettaa siis myös heitä, joilla on kohtu, mutta jotka eivät koe olevansa naisia.

Endometrioosin oireisiin kuuluvat lamauttavat kivut monesti alavatsan, lantion tai sukuelinten alueella. Yhdyntä voi olla kivun vuoksi mahdotonta. Kipu voi esiintyä myös hartioissa, nivusissa tai ilmarintana, sillä pesäkkeitä voi olla muuallakin kuin vatsaontelossa. Oirekuva ei ole mediaseksikäs, sillä siihen lukeutuvat myös esimerkiksi vatsan toistuva turvotus, häiriöt kuukautiskierrossa, virtsaamis- ja ulostamisoireet, pahoinvointi sekä krooninen väsymys.

Endometrioosi aiheuttaa kroonista kipua, heikentää sitä sairastavan elämänlaatua ja aiheuttaa lapsettomuutta. Endometrioosi ei ole kroonisena sairautena parannettavissa, mutta usein oireita voidaan tehokkaasti lievittää hormonihoidolla ja riittävällä kipulääkityksellä. Tarvittaessa pesäkkeitä voidaan poistaa leikkauksessa. Oikeanlaisen hoidon löytämiseen voi kuitenkin kulua pitkä aika, sillä jokaisen oirekuva on yksilöllinen. Yhtä endometrioosin oireita hillitsevää hoitomuotoa ei siis ole olemassa.

Endometrioosiviikko verkossa

Teemaviikon yhtenä tavoitteena on tehdä endometrioosi näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Korento ry haastaa kaikki osallistumaan kuvahaasteeseen koko viikon ajan ja käyttämään hastageja #näkymätönnäkyväksi sekä #korentory. Asiantuntijaluento sekä vertaistukiryhmien tapaamiset toteutetaan etäyhteyden avulla. To 26.3. Piritta Hynninen (LT, Gynekologian erikoislääkäri) pitää asiantuntijaluennon aiheesta "Endometrioosin kivun hoito" klo 18-19.30 ja luento välitetään livelähetyksenä Korennon Fb-sivuilla. Teemaviikon aikana on myös esimerkiksi mahdollisuus chattailla vertaisten tai endometrioosihoitajan kanssa. Kaikki teemaviikon tapahtumat korento.fi/toimintaa/teemaviikot/endometrioosi/.

Korento ry tarjoaa median käyttöön teemaviikon aikana tarinoita, haastateltavia; kokemuspuhujia sekä asiantuntijoita