Enemmistö asiakkaista tyytyväisiä vanhuspalveluihin – Muoniossa tyytyväisimmät tehostetun palveluasumisen asiakkaat, Ylivieskassa kotihoidon

THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä 16.11.2022 10:46:03 EET | Tiedote

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Heillä on suurin vakavan koronataudin riski. Suosituksen piiriin eivät kuulu alle 65-vuotiaat terveet aikuiset: heillä vakavan taudin suoja on edelleen hyvä ja vaikean taudin riski pieni. THL:n koronarokotussuositukset perustuvat lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon rokotusten vaikutuksista koko väestön tasolla sekä kansalliseen rokotusstrategiaan. Olemme koostaneet yhteen suositustemme perusteita. Listaus avaa seuraavia taustatekijöitä: tautitaakka ja sairaanhoidon kuormitus rokottamisesta yksilölle ja yhteiskunnalle koituvat hyödyt ja haitat rokotteiden turvallisuus ja mahdolliset haitat tilanne muissa maissa. THL:n suositus ja perustelut syystalven ja neljännen koronarokoteannosten kohderyhmistä Aikuisten koronarokotussuositukset Tautitaakka ja sairaanhoidon kuormitus Omikronmuunnosten aiheuttamaa tautia on liikkeellä paljon, ja oireettoma