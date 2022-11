Enemmistö suomalaisista keventäisi alkoholiverotusta matkustajatuonnin vähentämiseksi

Taloustutkimuksen kyselyssä selvitettiin sitä, miten ihmiset haluaisivat muuttaa alkoholilainsäädäntöä. Eniten kannatusta sai mietojen juomien kuten oluen, siiderin ja lonkeron kotiinkuljetuksen salliminen kaupoille ja ravintoloille ruokaostosten/-annosten lisäksi. Suopeasti tällaiseen ajatukseen suhtautuu 62 prosenttia vastaajista.

Lähes saman verran eli 61 prosenttia vastaajista sallisi oluen normaalin tarjousmyynnin. Nykyisin oluttarjousten on oltava voimassa kaksi kuukautta kerrallaan. Normaali tarjousmyynti mahdollistaisi lyhyemmät kampanjat. Käytännössä tämä tarjousmyynnin edellyttäminen 2 kuukauden ajaksi on aiheuttanut sen, että olut on kauppojen sisäänheittotuote koko ajan.

Alkoholiverotusta keventäisi matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen vähentämiseksi 60 prosenttia vastaajista. ”Suuri kannatus ei ole mikään ihme, sillä Suomessa on EU:n kirein olutverotus ja olutveroa on nostettu kahdeksan kertaa viimeisen 15 vuoden aikana. On kohtuutonta, että Suomessa työllistävää teollisuudenalaa kohdellaan näin raskaasti”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoo.

Suomalaiset järkeistäisivät alkoholilainsäädäntöä monin eri tavoin. 57 prosenttia vastaajista poistaisi oluenmyynnin aikarajoitukset ruokakaupoista. Kaikkien alkoholijuomien myynnin ruokakaupoissa sallisi 43 prosenttia ja alkoholimainonnan sääntelyä vapauttaisi 37 prosenttia.

Suomalaiset ovat valmiita lieventämään rajoituksia

Yli puolet (52 %) suomalaisista lieventäisi alkoholilainsäädännön rajoituksia, selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan 31 prosenttia vastaajista pitäisi rajoitukset ennallaan ja 8 prosenttia haluaisi kiristää lainsäädäntöä.

Miehet vastasivat huomattavasti naisia useammin, että rajoituksia tulisi lieventää. Miehistä 64 prosenttia ja naisista 40 prosenttia oli tätä mieltä. Miehistä rajoituksia halusi kiristää 7 prosenttia ja naisista 9 prosenttia.

Ikäluokittain voimakkaimmin alkoholilainsäädännön rajoituksia purkaisivat 45−54-vuotiaat, joista 62 prosenttia lieventäisi rajoituksia. Asuinpaikkakunnan mukaan tarkasteltuna pääkaupunkiseutulaiset kannattavat lainsäädännön lieventämistä hieman muita alueita enemmän.

Puoluekannatuksen mukaan innokkaimmat rajoitustenpurkajat löytyvät kokoomuksen ja perussuomalaisten joukoista. Kokoomusta kannattavista 75 prosenttia ja perussuomalaisia kannattavista 74 prosenttia lieventäisi rajoituksia. Vähiten eduskuntapuolueista* alkoholirajoitusten höllentäminen saa tukea SDP:n kannattajissa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämä tutkimus toteutettiin online-kyselynä Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa 1.−6.9.2022. Tutkimukseen vastasi 1342 suomalaista, jotka ovat iältään 18−70-vuotiaita. Vastaajajoukko on painotettu vastaamaan täysi-ikäisiä suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

* Kristillisdemokraattien ja RKP:n kannattajia on vastanneissa niin vähäinen määrä, ettei näitä voida huomioida vastauksia puoluekannatuksen mukaisesti tarkasteltaessa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750,tuula.loikkanen@panimoliitto.fi





Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.