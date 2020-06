Energia-alan huippuosaaja Lari Paavolainen asiakkuusjohtajaksi Assemblinille

Älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja toteuttavan Assemblinin Energia- ja elinkaaripalveluiden asiakkuusjohtajaksi on nimitetty Lari Paavolainen (s. 1979). Paavolainen on aloittanut tehtävässään 16.6.2020.

Assemblinin Energia- ja elinkaaripalvelut tarjoavat ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen, kiinteistöteknisten ongelmien ratkaisuun sekä kiinteistöjen elinkaaren hallintaan. Paavolainen on raudanluja ammattilainen, joka on päässyt työskentelemään energia-alan näköalapaikoilla. Viimeisimpänä Paavolainen on työskennellyt LeaseGreen Group Oy:ssä myyntipäällikkönä, jossa hän oli kehittämässä, lanseeraamassa ja jalkauttamassa energiaremontti-palvelua taloyhtiöpuolelle. Ennen tätä hän työskenteli muun muassa eGain Suomi Oy:ssä Aluemyyntipäällikkönä ja Ouman Oy:ssä Asiakkuuspäällikkönä.

- Mahdollisuudet energiatehokkuushankkeiden markkinoilla ovat valtavat ja tulevaisuudessa vihreiden arvojen ja vastuullisen liiketoiminnan painoarvon myötä, mahdollisuudet kasvavat vain entisestään. Energiatehokkuusala on yksi muutamasta megatrendistä tällä hetkellä ja haluan olla mukana kehittämässä ja parantamassa kiinteistökannan energiatehokkuutta.

Assemblinilla Paavolainen vastaa Energia- ja elinkaaripalveluiden uusasiakashankinnasta ja asiakasportfolion hallinnasta. Lisäksi hän on mukana projektien toteutusorganisaatioissa.

- Omat odotukseni tästä uudesta pestistä ovat korkealla. Vaikka toimintakenttä on minulle tuttu, tulee tästä vuodesta työntäyteinen. Rakennamme Assemblinin energiayksiköstä Suomen johtavan energia- ja elinkaaripalveluiden tarjoajan.

Paavolainen on työskennellyt myös yrittäjänä kiinteistövälityspuolella ja sieltä hän sai vahvat kannukset haasteiden ratkaisemiseen ja ideoiden luontiin.

- Tunnen kiinteistöt ja niiden useat vaiheet rakennuttamisesta ylläpitämiseen. Haluan, että Suomen rakennuskanta on jatkossakin energiatehokas ja itse tekeminen rakennusalalla on vastuullista. Yksi parhaista puolista Assemblinilla on se, että kun toteutamme hankkeita, takaamme säästöt. Eli käytännössä, jos lupaamamme säästöt eivät toteutuisikaan, korvaamme ne itse hankkeen tilaajalle.

Vapaa-aikaansa Paavolainen viettää perheen, kavereiden ja urheilun parissa. Nyt kesällä hän aikoo mökkeillä ja matkustella Suomessa.